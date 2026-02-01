ИЗПРАТИ НОВИНА
Иво Христов: Опонентите побързаха да подлеят вода като регистрират името на формацията "Нашата България"
Автор: ИА Фокус 14:02Коментари (0)835
© БНТ
Опонентите побързаха да подлеят вода като регистрират името на формацията "Нашата България". Аз не знам за момента да има утвърдено име. Това каза бившият началник на кабинета на президента (2017-2026 г.) Румен Радев. Той коментира спекулациите около името на политическия проект, както и изказаните позиции от Радев в ефира на "Панорама".

"Президентът в някаква степен взриви координатната система на българската политическа класа, която разчиташе на прости дилеми, с които да си парцелира електоралния терен и да закрепости своите избиратели", посочи Иво Христов пред БНТ.

По думите му чрез такива разделения сегашната политическа класа разчита на верни групи избиратели, а президентът показва, че човек може да разсъждава панорамно върху българския идеен пейзаж и да не влиза във "фалшиви лабиринти".

Относно евентуална коалиция с останалите политически играчи, Христов заяви, че първо трябва да се видят изборните резултати.

"Чест прави на президента, че не очертава червени линии, което правят партиите традиционно. Очертаването на червени линии в навечерието на изборите е спекулативно и партиите много често ги прекрачваха веднага след това. Сглобката беше такъв байпас на червените линии. Радев не очертава червени линии и се обръща към българските избиратели, това според мен е правилният подход", заяви Христов.

Той отбеляза, че от средите на ПП-ДБ се води двойна кампания: "От една страна инфлуенсърите се опитват да задавят зрителите с опити за ирония, с някакъв безпомощен хумор, същевременно упражняват натиск, обяснявайки, че са неизбежният коалиционен партньор."


