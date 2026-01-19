ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ивелин Михайлов: Поздравявам Радев, това е мъжко решение
"Имаме хилядолетна истoрия, много славна с много моменти, които са променили хилядолетната история. Това, което дължим на нашите предци, е при нас тази държава да не падне, а да я предадем на нашите поколения и те да решат какво да направят с нея", заяви Михайлов.
"Поздравявам Радев за неговото решение, това е мъжко решение да влезе в борбата", заяви още той.
Родена е на 24 октомври 1964 г. в София
20:22 / 19.01.2026
Костадинов: Наистина ли Радев е казал точно това?
20:07 / 19.01.2026
Радостин Василев: Време е за мъже
20:08 / 19.01.2026
Цялото обръщение на президента от първата до последната дума
19:51 / 19.01.2026
Ивайло Мирчев: Силата на нашия дневен ред зависи от всеки един гл...
19:44 / 19.01.2026
Слави Трифонов с първа реакция след изявлението на президента
19:22 / 19.01.2026
НОИ коригира пенсии отпреди 1990 г.
18:03 / 18.01.2026
