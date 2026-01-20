Иванчева: Спрете да ме съдите, че съм благодарила на Радев и Йотова!

© Нямам никакви договорки с Радев или Йотова! Това обяви бившият кмет на столичния район "Младост“ Десислава Иванчева, която излезе на свобода 10 месеца предсрочно след помилване от Илияна Йотова.



"Спрете да ме съдите, че съм благодарила на Радев, Йотова и президентската институция. Когато прекарате дори един ден в затвора, без да сте виновни, тогава елате и хвърляйте камъни по мен. Никога не са искали нищо от мен. Нито съм се виждала, нито съм се чувала с тях", написа тя.



"Време е да се включа и да спра спекулациите на всякакви тролове, подлоги и хора от други политически партии, на които разбирам, че им се объркват сметките и ме нападат ожесточен за поста ми за Радев, но сте объркали мястото за изливане на гнева си. Благодарността ми не е плод на сделки, а на сините очи на сина ми, които виждам всяка сутрин, когото днес имам щастието да прегръщам – вместо да гледам решетките на затвора.Всички, които разпространяват гнусни внушения за "договорки“, очевидно живеят в свят на търговия и сделки. Моят живот не е такъв".