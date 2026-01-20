ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Иванчева: Спрете да ме съдите, че съм благодарила на Радев и Йотова!
"Спрете да ме съдите, че съм благодарила на Радев, Йотова и президентската институция. Когато прекарате дори един ден в затвора, без да сте виновни, тогава елате и хвърляйте камъни по мен. Никога не са искали нищо от мен. Нито съм се виждала, нито съм се чувала с тях", написа тя.
"Време е да се включа и да спра спекулациите на всякакви тролове, подлоги и хора от други политически партии, на които разбирам, че им се объркват сметките и ме нападат ожесточен за поста ми за Радев, но сте объркали мястото за изливане на гнева си. Благодарността ми не е плод на сделки, а на сините очи на сина ми, които виждам всяка сутрин, когото днес имам щастието да прегръщам – вместо да гледам решетките на затвора.Всички, които разпространяват гнусни внушения за "договорки“, очевидно живеят в свят на търговия и сделки. Моят живот не е такъв".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 31
|предишна страница [ 1/6 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Без повече опашки пред КАТ за редица услуги, подготвят важни пром...
18:52 / 20.01.2026
Мирчев към Борисов: С театрално видео старият хитрец се опитва да...
17:51 / 20.01.2026
Доц. Орманджиев: Настоящата ситуация е конституционен прецедент
18:17 / 20.01.2026
Бойко Борисов: Когато фактите говорят, и боговете мълчат!
17:29 / 20.01.2026
НИМХ потвърди прогнозата си за Южна България
16:03 / 20.01.2026
АПИ предупреждава: Карайте внимателно, утре са възможни поледици!...
16:14 / 20.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Директорът на телевизията на Слави Трифонов днес става на 57
09:41 / 20.01.2026
НОИ коригира пенсии отпреди 1990 г.
18:03 / 18.01.2026
Проф. Рачев: Край на студа
08:45 / 20.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS