Ивайло Мирчев за "Магнитски": Не е добре, когато някой лъже

© Булфото Вчера опита на Бойко Борисов да официализира своя партньор в управлението Делян Пеевски претърпя пълна катастрофа. Това заяви в кулоарите на парламента съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев.



"Първо Христо Иванов разказа истината за взаимоотношенията тогава, а вторият шамар бе забит тежко от Британското посолство. Не е добре, когато някой лъже.", посочи Мирчев.



Според него сега може да се очаква коментар от The Wall Street Journal, след като лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че написаното вътре е неистина.



"Стратегията на Борисов и на Пеевски е - Пеевски пази Борисов от прокуратурата, а Борисов от своя страна осигурява на Пеевски легитимната власт", каза той.



В статия на The Wall Street Journal базирана на разказ на състудент на Доналд Тръмп-младши се споменават слухове, че Борисов е "поискал облекчаване на санкциите ''Магнитски''. Като Борисов, според публикацията, е обсъждал възможности за американски инвестиции в "Балкански (Турски) поток" и "Лукойл Нефтохим", докато е търсил начини да защити "свои приближени".



"Не съм предлагал "Лукойл" на американците" Това каза лидерът на ГЕРБ пред Николай Бареков по повод статията на The Wall Street Journal.