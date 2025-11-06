ИЗПРАТИ НОВИНА
Ивайло Мирчев за "Магнитски": Не е добре, когато някой лъже
Автор: Елиза Дечева 10:26Коментари (0)146
© Булфото
Вчера опита на Бойко Борисов да официализира своя партньор в управлението Делян Пеевски претърпя пълна катастрофа. Това заяви в кулоарите на парламента съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев

"Първо Христо Иванов разказа истината за взаимоотношенията тогава, а вторият шамар бе забит тежко от Британското посолство. Не е добре, когато някой лъже.", посочи Мирчев. 

Според него сега може да се очаква коментар от The Wall Street Journal, след като лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че написаното вътре е неистина. 

"Стратегията на Борисов и на Пеевски е - Пеевски пази Борисов от прокуратурата, а Борисов от своя страна осигурява на Пеевски легитимната власт", каза той.

В статия на The Wall Street Journal базирана на разказ на състудент на Доналд Тръмп-младши се споменават слухове, че Борисов е "поискал облекчаване на санкциите  ''Магнитски''. Като Борисов, според публикацията, е обсъждал възможности за американски инвестиции в "Балкански (Турски) поток" и "Лукойл Нефтохим", докато е търсил начини да защити "свои приближени". 

"Не съм предлагал "Лукойл" на американците" Това каза лидерът на ГЕРБ пред Николай Бареков по повод статията на The Wall Street Journal.


Още по темата: общо новини по темата: 1009
05.11.2025 Правителството предлага Деньо Денев за председател на ДАНС
05.11.2025 МС одобри проект за откриване на над 400 нови работни места, част от тях са в Куклен и Първомай
05.11.2025 Депутатите създадоха временна комисия за разследване на дейността на Джордж Сорос и Александър Сорос
05.11.2025 НС няма да разследва хотела с водопада на жената на Росен Желязков 
02.11.2025 Рая Назарян: Не можем да бъдем упреквани за това
02.11.2025 Ива Митева: Постът на председателя на НС започна да се обезличава през последните години
Още новини от Национални новини:
По-скъпи цигари и електронни течности от догодина
10:00 / 06.11.2025
На дъното сме: Над 16 хил. евро годишно срещу само 3 600 евро на ...
09:26 / 06.11.2025
Лиляна Павлова: Цените се увеличават със или без еврото
09:25 / 06.11.2025
Хората, които сега получават чисто 1975 лв., догодина би трябвало...
08:59 / 06.11.2025
Предложение: Помощите за дете да са достъпни за повече семейства
09:25 / 06.11.2025
Честито на имениците!
08:12 / 06.11.2025

