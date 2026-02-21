Ивайло Илиев: Кабинетът "Гюров" не е удобен за бившата власт, атаките тепърва ще се засилват

© ФОКУС Кабинетът "Гюров“ е приличен и политически балансиран, с участието на редица професионалисти. Това каза в интервю за предаването "Нюзрум“ по Радио ФОКУС политологът Ивайло Илиев.



По думите му обаче опитът показва, че добрите имена не винаги са гаранция за успех в основната задача, прокламирана от кабинета – провеждането на честен и прозрачен вот, какъвто обществото очаква.



"Още преди клетвата споделих очакване, че атаките към правителството ще започнат активно и ще се засилят от каналите, които досега подкрепяха предишната власт. Ще започне черна кампания. Те много бързо ме оправдаха – вече се разгръща целият арсенал на компроматната война. Ясно е, че този кабинет не е удобен за никого, най-малко за бившата власт“, заяви Илиев.



Той коментира и липсата на ясна политическа подкрепа за правителството. Според него това не е непременно негатив, тъй като ще позволи по-директен обществен и политически контрол върху действията му.



Подкрепа в зала и саботаж в администрацията?



Илиев отбеляза, че единствено от Бойко Борисов е била чута заявка за възможна подкрепа в пленарна зала при ключови реформи. В същото време обаче, по думите му, бившият премиер Желязков е освободил всички заместник-министри веднага след клетвата на кабинета.



"Заместник-министрите са реално работещите администратори на най-високо ниво във ведомствата. Къде е балансът между "ще ви подкрепяме в зала“ и "ще ви саботираме в първата минута чрез освобождаване на администрацията“?“, попита политологът.



Атаките срещу Стоил Цицелков и ролята на ИТН



Според Илиев атаката срещу Стоил Цицелков едва ли ще бъде последната. Той вижда в профила на кабинета ясен отговор на очакванията от протестите миналата година за смяна на управленския модел, доминиран от Борисов и Пеевски.



"Не виждаме нито едно име, отчетливо свързано с тях. Именно затова започнаха и атаките – от бившите управленски партньори на Борисов и Пеевски в лицето на "Има такъв народ“, коментира той.



По отношение на бързо депозираната оставка на Цицелков, Илиев определи решението като грешка и поддаване на "жълто-кафяв натиск“.



Той направи връзка и с предишни законодателни инициативи, свързани с изборния процес. По думите му именно Цицелков, в ролята си на граждански експерт, е бил сред най-яростните противници на предложения, които според него са изкривявали изборните правила.



"Според мен причината е свързана именно с честните избори, които "Има такъв народ“ искаха да осуетят посредством онези митични скенери за гласуване, които никой не беше виждал, никой не знаеше как ще работят, но точно ИТН искаха да ги вкарат в изборните промени заедно с партньорите си в управлението от ГЕРБ и ДПС. Нима забравяме това толкова бързо? В момента наблюдаваме последни конвулсии на един вероятен бъдещ "политически труп“, ако използвам тяхната реторика“, заяви Илиев, визирайки поведението на "Има такъв народ“ в последния месец.



Политологът отбеляза, че за разлика от ИТН, БСП се е изтеглила от острата предизборна реторика. Той посочи, че новият лидер Крум Зарков променя курса и тона на партията, докато ИТН продължава да действа като изразител на позиции, близки до бившите управляващи.



"Едва ли ще видим яростни атаки директно от Борисов и Пеевски, но техните партньори удобно поемат тази роля“, коментира Илиев.



"Вицепремиер по честните избори“ – символика и реалност



По отношение на поста "вицепремиер по честните избори“ Илиев уточни, че формално такъв ресор не съществува.



"В указа на президента той е записан като вицепремиер без портфейл. Определението "по честните избори“ е по-скоро символно и практическо, отколкото институционално“, обясни той.



Според него е възможно да бъде определен нов вицепремиер или министър, който да отговаря за организацията и координацията на изборния процес, включително в комуникацията с Централната избирателна комисия.



Илиев подчерта, че кабинетът трябва да върне фокуса върху организацията на изборите и да не се поддава на атаки и черна кампания.



Предизвикателствата пред служебния кабинет



По думите му задачите пред кабинета са прекалено амбициозни за краткия период, с който разполага. Освен честните избори, на дневен ред стоят и редица социално-икономически проблеми.



Илиев припомни и ветото на президента Йотова върху Изборния кодекс, което създава допълнителна неяснота относно правилата, по които ще се проведат изборите.



"Възлагат се прекалено големи очаквания на служебния кабинет за толкова кратко време“, посочи той.



Ще успее ли кабинетът да организира честни избори?



На въпрос дали кабинетът "Гюров“ ще успее да организира честни избори, Илиев отговори: "Ще съдим по резултатите. Те нямат 100 дни кредит на доверие – вероятно и 100 дни общо ще управляват. Премиерът вече се среща с Централната избирателна комисия, процесът се задвижва.“



Според него обаче ключова ще бъде и ролята на гражданското общество.



"Гражданският контрол трябва да бъде силен и гласен. Не само избирателната активност, но и участието на доброволци, наблюдатели и членове на комисии е от решаващо значение. Най-големият проблем често е в компетентността на комисиите по места“, каза политологът.



Той подчерта, че изборният процес е двупосочен – не само от властта към гражданите, но и обратно.



Правосъдие, ВСС и очаквания към служебния министър



По повод заявката на правосъдния министър Андрей Янкулов за свикване на пленума на ВСС с цел определяне на изпълняващ длъжността главен прокурор, Илиев посочи, че служебният министър не може еднолично да реши въпроса, а може да настоява кадровиците да поемат своята отговорност.



"Няма как да поставим на една везна ролята на служебен министър срещу 161 депутати в бъдещ парламент с конституционно мнозинство“, коментира той.



Според Илиев служебният кабинет няма време за дългосрочни реформи, а трябва да се фокусира върху краткосрочни, реалистични цели.



Темата "Петрохан“ и предизборният дневен ред. Фокус върху контрола на вота



Политологът изрази мнение, че темата "Петрохан“ трябва възможно най-бързо да слезе от политическия дневен ред.



"Ако някои субекти смятат да водят цяла предизборна кампания с една секта, по-добре да освободят терена за по-смислени дебати – за политики, бюджет, външна политика. В момента се издига флаг върху най-безсмислената тема“, заяви той.



В заключение Илиев подчерта, че МВР трябва да се съсредоточи върху превенцията на контролиран и купен вот – явления, които са добре познати в изборната практика.



"Да се положат усилия за честен и прозрачен вот. Останалото е веене на флагове и лозунги, което не носи нищо полезно за самите избори“, обобщи политологът.