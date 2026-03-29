На 3 април отбелязваме 147 години от обявяването на София за столица на България. Как градът е спечелил битката за столица на страната и какви са нейните предимства - отговорите на тези въпроси потърси преподавателят по история и историк Йордан Миленов в ефира на "Операция История". "Аз съм историк и държа на обективния прочит на събитията, който говори, че София е приета за столица на Княжество България поради стратегическата си локация. Средновековното име на този град е Средец - нейното средищно положение", разказа Миленов. 

"Погледнато в годините назад, София е един от най-важните градове в Римската империя - на средищно място, както казах, климатът е абсолютно благоприятен за развитие на какви ли не дейности. Има приемственост в живота по тези земи. Факторите София да бъде избрана за столица са много", посочи още историкът. 

Той бе категоричен: "В днешно време, ако погледнете София, която гони два милиона души с приходящите, софийското поле предполага много сериозно разширение на града. София би могла да се разшири в най-различни посоки и да се превърне действително в един мегалополис."