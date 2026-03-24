Никаква улица няма да се казва Бетхат Паша, но не бива в българската столица да доминират имената на чужди герои в кавички или без, особено руски. Това каза историкът проф. Пламен Павлов в предаването "България, Европа и светът на фокус" на Радио ФОКУС.
"Няма логика основните му артерии да бъдат кръстени на хора като Аксаков, като Дундуков, Корсаков, като Цар Освободител и какво ли не е. Имената на нашите царе са по някакви малки периферни улички. Въпросът не е в мащабите, а в собственото ни отношение към историята ни", обясни той.
По думите му това се отнася не само за София, но и за други български градове.
"Да ме прощават тези защитници на патриотизма, които на практика боравят с имената на чужди фактори", обяви още той.
Историк: Не бива в българската столица да доминират имената на чужди герои, особено руски
Петко Петков: Русия е била против всяко българско движение, което води до самостоятелно освобождение
10:03
Проф. Асенов: Въвеждането на системата за контрол на средната скорост оказва съществено влияние върху поведението на шофьорите
09:49
Прогноза за 24 март
08:14
