ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Историк: Истинският национален празник на България не е 3 март, а 22 септември
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:00Коментари (0)365
©
В нощта срещу 22 септември 1908 година министър-председателят Александър Малинов посреща княз Фердинанд на военния параход "Хан Крум“ край Русе. Оттам цялото българско правителство и князът поемат към Търново. По пътя царският влак спира на гара Две могили, където Малинов написва манифеста за независимостта. Под него се подписват Фердинанд и министрите.

На 22 септември, в църквата "Св. 40 мъченици“ във Велико Търново, княз Фердинанд тържествено обявява Независимостта на България и приема титлата "Цар на българите“. С този акт страната окончателно отхвърля политическата и финансовата си зависимост от Османската империя, наложена с Берлинския договор от 1878 г.

Вътрешни и външни предпоставки

Проф. Милко Палангурски от Института за исторически изследвания при БАН посочва, че вътрешната основа за независимостта е постепенното модернизиране на страната, изграждането на стабилни институции и доказването, че българската нация може да се самоуправлява като равностоен член на европейското общество.

Външнополитическите фактори също изиграват роля – Австро-Унгария планира анексията на Босна и Херцеговина, Русия настоява за достъп на военни кораби през Проливите, Гърция търси решение на Критския въпрос, а Османската империя е разтърсена от Младотурската революция.

Можело ли е по-рано?

"България е била готова още преди 1908 г. да обяви независимостта си“, коментира проф. Палангурски. "Имаме армия, институции и бързо развитие, но е чакан сгодният момент.“

Особено важно е, че България постига своята независимост без война – единствената държава на Балканите, която прави това по мирен път.

Често историците спорят дали заслугата е повече на премиера Александър Малинов или на княз Фердинанд.

"Не бива да ги делим – действа се в синхрон, според принципите на Търновската конституция“, подчертава проф. Палангурски. "Успех има, когато има функциониращ демократичен режим.“

Въпреки това, в първите дни партиите не подкрепят акта. В партийните вестници има остри нападки срещу правителството, че нарушава Берлинския договор.

Сред най-големите ползи от обявяването на независимостта е, че България става равноправен член на международното право. Държавата може да сключва самостоятелни договори и да води преговори със световните сили. Само година по-късно страната получава изключително изгоден заем.

Като минус някои съвременници посочват загубата на османските пазари. "Но пазарите са временно явление – една държава не може да гради силата си само върху тях“, обяснява историкът.

Въпреки първоначалните остри реакции, Турция приема дипломатическо решение. България сключва преговори директно със султана, а в решението активно участват Русия, Англия и Франция. В крайна сметка Османската империя се отказва от финансови претенции, а България се задължава да изплати на Русия 82 млн. франка за срок от 75 години.

Великите сили първоначално са против – както при Съединението. Но още през октомври 1908 г. приемат мирното уреждане на въпроса.

Първата годишнина на Независимостта през 1909 г. е отбелязана тържествено у нас и в чужбина. След 1944 г. обаче датата е обявена за "царски празник“ и изчезва от официалния календар.

"Суверенитетът не се вписваше в доктрината на СССР за ограничен суверенитет“, коментира проф. Палангурски. Едва през 1998 г., след активна кампания на историци, общественици и с подкрепата на президента Петър Стоянов, 22 септември е възстановен като официален празник.

"Националните празници в модерните общества започват с Деня на независимостта – когато народите придобиват пълен суверенитет“, подчертава проф. Палангурски.

"Не е логично да честваме чужд договор, в който не сме участвали. Истинската дата, в която България се нарежда сред независимите държави, е 22 септември 1908 година.“







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Шефът на НСИ получи заплаха по имейл
21:19 / 18.09.2025
Камера за скорост на тераса, има обяснение
21:09 / 18.09.2025
Гергана Гунчева: Големият мъж ми показа различни пръсти, нали е н...
20:05 / 18.09.2025
Автобус събори пътен знак върху бебешка количка
20:13 / 18.09.2025
Проф. Герджиков: Управляващите държат здраво юздите
19:02 / 18.09.2025
Починалият тази сутрин полицай е брат на кмета на Бистрица
19:08 / 18.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Тенис от Пловдив и региона
Първа лига сезон 2025/26
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Есенен базар "Капана"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: