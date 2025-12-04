ЗАРЕЖДАНЕ...
|Историци настояват за празнуване на 1400 години българска държава
"Ние, долуподписаните български историци и обществени дейци, водени от дълга ни за съхраняване и укрепване на историческата памет на нашия народ, апелираме към българската общественост и държава за отбелязването по най-тържествен начин на една бележита годишнина – хиляда и четиристотин години от създаването на българската държава“, се посочва в общия апел, прочетен от проф. Пламен Павлов, цитиран от БТА.
Според подписалите инициативата, 2032 г. е годината, в която се навършват 1400 години от основаването на българската държава, което изисква тържества, научни конференции и кампании за съхраняване на културното наследство.
През последните години историците все по-често посочват, че българската държава е създадена не през 681 г., а през 632 г. с основаването на Стара Велика България от хан Кубрат.
"През далечната 632 г. българските племена, водени от забележителния владетел Кубрат, се надигнаха срещу Степната империя и отхвърляйки всяка зависимост, положиха началото на своя собствена държавност“, гласи призивът.
Бившият председател на БАН акад. Юлиан Ревалски подчерта, че няма нищо по-естествено първата институция, която да подкрепи инициативата, да бъде академията на науките – най-старата национална научна организация. "Възвръщането на националното достойнство и паметта за това колко стара е българската държава и колко устойчив е българският народ е нещо, което заслужава нашата подкрепа“, каза той.
Настоящият председател на БАН Евелина Славчева също подкрепи инициативата, а проф. Георги Вълчев, ректор на Софийския университет, призова тя да достигне до младите хора, за да се убедят в значението на историческото наследство и бъдещето на страната.
Призивът за тържествено отбелязване на 1400-ата годишнина на България е подписан от археолози, историци и учени от различни университети, образователни и културни институции в цялата страна.
