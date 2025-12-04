ИЗПРАТИ НОВИНА
Историци настояват за празнуване на 1400 години българска държава
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:27Коментари (0)170
Известни български историци, археолози и обществени дейци призоваха по тържествен начин да бъде отбелязана 1400-ата годишнина от създаването на българската държава. Инициативата е част от проекта "14 века България в Европа“, реализиран от БНТ, БТА и БНР, с подкрепата на Българската академия на науките (БАН).

"Ние, долуподписаните български историци и обществени дейци, водени от дълга ни за съхраняване и укрепване на историческата памет на нашия народ, апелираме към българската общественост и държава за отбелязването по най-тържествен начин на една бележита годишнина – хиляда и четиристотин години от създаването на българската държава“, се посочва в общия апел, прочетен от проф. Пламен Павлов, цитиран от БТА.

Според подписалите инициативата, 2032 г. е годината, в която се навършват 1400 години от основаването на българската държава, което изисква тържества, научни конференции и кампании за съхраняване на културното наследство.

През последните години историците все по-често посочват, че българската държава е създадена не през 681 г., а през 632 г. с основаването на Стара Велика България от хан Кубрат.

"През далечната 632 г. българските племена, водени от забележителния владетел Кубрат, се надигнаха срещу Степната империя и отхвърляйки всяка зависимост, положиха началото на своя собствена държавност“, гласи призивът.

Бившият председател на БАН акад. Юлиан Ревалски подчерта, че няма нищо по-естествено първата институция, която да подкрепи инициативата, да бъде академията на науките – най-старата национална научна организация. "Възвръщането на националното достойнство и паметта за това колко стара е българската държава и колко устойчив е българският народ е нещо, което заслужава нашата подкрепа“, каза той.

Настоящият председател на БАН Евелина Славчева също подкрепи инициативата, а проф. Георги Вълчев, ректор на Софийския университет, призова тя да достигне до младите хора, за да се убедят в значението на историческото наследство и бъдещето на страната.

Призивът за тържествено отбелязване на 1400-ата годишнина на България е подписан от археолози, историци и учени от различни университети, образователни и културни институции в цялата страна.







