Истинско лято днес
Автор: Цвети Христова 07:59
© Фокус
Днес ще бъде слънчево. В сутрешните часове на отделни места в низините и около водните басейни ще има ниска облачност или намалена видимост, съобщиха от НИМХ. Ще духа слаб вятър от изток-североизток.

Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°, в София - около 28°. През нощта срещу сряда, друг студен атмосферен фронт ще е причина за увеличение на облачността от северозапад. В крайните северозападни райони и ще превали дъжд. Вятърът отново ще се ориентира от северозапад.

В планините ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър, който вечерта, преди фронта, временно ще се ориентира от югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 24°, на 2000 метра - около 16°.

По Черноморието ще бъде слънчево. В сутрешните часове на места ще има ниска облачност. Ще духа слаб вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 24° и 27°. Температурата на морската вода ще е около 24°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.







