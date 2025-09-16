ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Истинско лято днес
Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°, в София - около 28°. През нощта срещу сряда, друг студен атмосферен фронт ще е причина за увеличение на облачността от северозапад. В крайните северозападни райони и ще превали дъжд. Вятърът отново ще се ориентира от северозапад.
В планините ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър, който вечерта, преди фронта, временно ще се ориентира от югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 24°, на 2000 метра - около 16°.
По Черноморието ще бъде слънчево. В сутрешните часове на места ще има ниска облачност. Ще духа слаб вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 24° и 27°. Температурата на морската вода ще е около 24°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Майка каза цялата истина за скока на цените у нас и закова официа...
22:33 / 15.09.2025
Ваня Григорова абсолютно категорична за увеличаването на пенсионн...
21:22 / 15.09.2025
Местим стрелките с един час назад
20:17 / 15.09.2025
Средна скорост и на АМ "Марица": Рекордьорът нарушител - със 180 ...
20:21 / 15.09.2025
Калин Стоянов: Президентът да каже как е взето решението една от ...
20:23 / 15.09.2025
Този е шофьорът, превозвал марихуана за 30 милиона евро
19:26 / 15.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Почина известен бизнесмен и филмов продуцент
15:02 / 14.09.2025
Една легенда на България стана на 67
10:05 / 15.09.2025
На 54 сложи по-младите колежки в малкия си джоб
11:48 / 15.09.2025
Мария Илиева стигнала 100 кг
12:59 / 15.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS