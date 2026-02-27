Божидар Божанов от ПП-ДБ в кулоарите на парламента.
"Шефката на "ВиК Холдинг" е жената на Деньо Денев - шефа на ДАНС. Не може едно семейство да контролира водата и националната сигурност. Това е огромна сила и огромен инструментариум в ръцете на хора, които в миналото и сега продължават да изпълняват желанията на Пеевски", посочи Божанов.
Целият скандал с водата и покачването на цените са мотивите на партията.
