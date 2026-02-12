ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Интересен празник е днес, не кълнете
Св. Мелетий живял по времето на ересите на Арий и Македоний. Бил избран за епископ на Антиохия и всеотдайно проповядвал Христовата вяра. Еретиците няколко пъти пращали на заточение антиохийския епископ, но св. Мелетий до края на живота си останал верен последовател на християнската вяра.
Какво не трябва да се прави според църквата
На този ден не бива да се желае зло, да се кълне, да се отказва помощ или да се проявява жестокост към животни. Църквата осъжда мързела, лъжата, алчността, завистта, отмъстителността и отчаянието. Вярващите са призовани към смирение, милосърдие и добри дела.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Майка: Калушев е свят човек, синът ми е виновен за смъртта им
08:30 / 12.02.2026
20 градуса и пролет през уикенда, после до минус 4 и сняг
08:13 / 12.02.2026
Дончо Барбалов: Има обективни фактори за намаляването на износа н...
23:01 / 11.02.2026
Единият от мъртвите: За нас местните казваха, че мутри са окупира...
21:32 / 11.02.2026
Пожарникари спасиха ловно куче от удавяне в Родопите, преследвало...
20:58 / 11.02.2026
Вижте колко българи подадоха жалби за високи сметки за ток
21:07 / 11.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Новият имотен феномен: Пет села оформят "златен пръстен" около Пловдив
20:57 / 10.02.2026
Катрин Тасева очаква бебе номер 2
12:27 / 10.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS