ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Инструкторът на младежа, причинил катастрофата с трима загинали: Добре се обучи, просто се учудвам как силно се е подвел
Проверката е разпоредена лично от вицепремиера и министър на транспорта Гроздан Караджов.
Според информацията, курсът на младежа е започнал на 27 май и е приключил на 11 юли. Изпитът по теория е проведен на 25 август, като е издържан от първия път. На 23 септември водачът е положил успешно и практическия изпит по кормуване. Проверяващите в момента преглеждат видеозаписите от двата изпита.
Оказва се обаче, че шофьорският курс е започнал преди влизането в сила на правилото за задължителна дигитализация на обучението, което значително затруднява проверката. Цялата документация се води на хартия – без GPS проследяване, електронно отчитане на часовете и маршрути.
"Има записи само в хартиен картон, с часовете, които се полагат, но няма дигитален запис, маршрутите с GPS координати, времетраенето, което сега в момента се провежда“, обясни пред БНТ изпълнителният директор на агенцията Слав Монов.
На въпрос дали може да се установи евентуално надписване на часове, Монов уточни, че това не е възможно при стария, хартиен модел на отчитане.
"Не, няма как да се установи, имаме ги само на хартия. Затова въведохме успешно дигитализацията от 12 юли“, допълни той.
Инструкторът на младежа – Николай Киряков – също изрази изненада от случилото се:
"Аз съм му предавал часовете, всичко си мина нормално. Младо момче, умно момче, добре се обучи, просто се учудвам как силно се е подвел. Но като видите мястото на катастрофата – скоростта според мен е била 180–200 км/ч. При такава скорост всичко отива на вятъра – знания, умения, навици.“
Инцидентът край Созопол предизвика обществен отзвук и постави въпроси относно безопасността на младите шофьори и контрола върху обучителния процес.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 641
|предишна страница [ 1/107 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Трагичен инцидент на АМ "Тракия" край Пловдив, 17-годишна загина ...
11:41 / 19.10.2025
Гражданите, пътуващи към и от Пловдив, по-добре да заобиколят АМ ...
12:19 / 19.10.2025
Сблъсък между две коли разтърси района на Сточна гара
10:51 / 19.10.2025
Тапа на АМ "Тракия", шофьорите излизат от колите си
10:44 / 19.10.2025
33-годишен мъж почина на място при катастрофа в Старозагорско
10:29 / 19.10.2025
Професор: Магарешко мляко - 200 мл сутрин, 100 мл на гладно и още...
11:17 / 19.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Ива Софиянска-Божкова: Чакайте ме за още едно
11:11 / 17.10.2025
Карлос Насар: Стоеше срещу мен и се гледахме. После вкарах дар слово
08:17 / 17.10.2025
КТ "Подкрепа": Работещите пенсионери не бива да получават пенсия
12:31 / 17.10.2025
Ограничават движението в Тунела в Пловдив
16:22 / 17.10.2025
Забраняват продажбата на цигарите с филтър в ЕС?
08:54 / 17.10.2025
Ана-Шермин: Аз не чистя
19:44 / 17.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS