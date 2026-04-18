На 19 април православната църква отбелязва един от най-специалните празници в първата седмица след Великден – Томина неделя. Този ден е посветен на апостол Тома, който според библейското предание се уверява лично в чудото на Христовото възкресение.

Празникът е свързан с явяването на Спасителя пред неговите дванадесет ученици. Първоначално Тома не присъствал и отказал да повярва на разказите на останалите, заявявайки, че трябва сам да види раните от гвоздеите. Осем дни по-късно Христос се явил отново, подканяйки Тома да докосне белезите по тялото Му, при което апостолът мигновено Го познал и изповядал вярата си.

Мисията и животът на апостол Тома

След Петдесетница апостол Тома посвещава живота си на проповядването на християнството сред парти, перси и мидийци, стигайки чак до Индия. Преданието разказва, че той е приел мъченическа смърт през втората половина на I век, оставайки символ на прехода от съмнението към непоколебимата вяра.

Почит към Свети Симеон и народни традиции

На този ден църквата почита и паметта на Свети Симеон, наричан "брат Господен“. Той е една от ключовите фигури в ранното християнство и пример за пълна преданост към учението на Христос. В народния календар Томина неделя бележи края на Великденския празничен цикъл, като често се нарича и "празна неделя“, през която жените традиционно боядисват яйца повторно за душите на починалите.

Кой празнува имен ден днес?

Празникът е повод за радост в много български домове. На 19 април имен ден празнуват всички с имената: Тома, Томислав, Томислава, Симеон, Симон, Симона, Мони, Монка, Мончо, Моника.