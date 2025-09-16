ЗАРЕЖДАНЕ...
|Икономист за инфлацията: Какво точно очаквате, когато когато имате 25% нарастване на работните заплати в публичния сектор?
По-голямо увеличение има при съобщенията, разнообразните стоки и услуги като застраховки и административни такси. Повече сме плащали и за ресторанти и хотели, алкохол и тютюневи изделия, здравеопазване, храни, образование, жилищно обзавеждане, развлечения и култура.
По-малко сме плащали пък за облекло и обувки и за транспорт.
"0,1% не е увеличение. Всъщност август месец беше един от спокойните месеци от инфлация. Ако си спомняте, се пошегувах преди известно време, че ако намалее правителствената активност и на няколкото агенци, на които им бяха вменени задължения да защитават от инфлацията гражданите, инфлацията доста силно ще намалее. И то се случи“. Това коментира в "Тази сутрин“ по bTV Любомир Дацов, член на Фискалния съвет и бивш зам.-министър на финансите.
"Това естествено беше сега, защото август месец е естествено с ниска инфлация. Самото разпределение по сектори е почти равномерно, отклоненията са много ниски“, допълни той.
"Годишната инфлация остава по-висока. В България няма антифлационна политика. Няма и сигнали в обратната посока. Когато е година с някаква несигурност, с преминаване от едно състояние в друго, каквото е свързано с еврото, естествено е много хора да имат опасения, спекулации и така нататък“, коментира Дацов.
"Ако погледнете, почти във всяка една област на пазара има трима-четирима човека, които вече контролират част от нещата. Не казвам, че непременно има споразумение“, посочи още Дацов.
"Когато имате 25-26% нарастване на работните заплати в публичния сектор средно, когато имате между 18% - пак до 25-26% нарастване на заплатите в останалите сектори - какво точно очаквате“, попита бившият заместник-министър.
"Инфлацията се поражда от тази динамика на доходите, която съществува в момента“, допълни той и заяви, че по никакъв начин "не обедняваме“.
В сектора "Енергетика" има какво да се направи и от гледна точка на ефективност, и от гледна точка на зависимост, и от гледна точка на това, кой може да влезе на този пазар и да излезе от него. Понякога има много интересни печалби в този сектор.", отбеляза още той.
Според него "от политическа гледна точка" се закъснява с първия бюджет в евро.
"Има още месец и половина за внасяне на бюджета, но той към момента вече трябва да е ясен като конструкция, с политически приоритети. Трябваше вече ние тези политически приоритети да сме ги чули от правителството. Това, че не ги чуваме в момента, определено смятам, че не е добре, защото просто не се прави така. В един момент оставяш някакво съмнение, че има неяснота в посоката, в която си движиш", отбеляза бившият заместник-министър.
