ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Икономист: Работодатели, за да не повишите заплатите, наемате хора, които не могат да разчетат адрес на български
По думите му поръчката закъснява с 30 минути, а следват "пет разговора по телефона, в които езикът на Гьоте, Вазов или дори елементарният английски са заменени от пълна тишина“. Доставчикът е "вносен кадър от Индия“, който според Костов "не знае къде се намира, не знае български, не знае как да разчете картата на София“.
Ситуацията стига дотам, че авторът описва как "в ролята на пъдар, излизам да го ловя по улиците, за да си спася вечерята“. В крайна сметка намира куриера, но установява, че "половината поръчка липсва“. Дали е забравена или изчезнала по пътя – "мога само да гадая“, добавя той с ирония.
Костов използва случката като метафора за по-широк икономически процес. Според него бизнесът често "пищи, че няма кадри“ и настоява за внос на работници от трети страни. Резултатът обаче, по неговите думи, е "услуга, която е некачествена и хаотична, защото липсва квалификация“.
Той отправя директен въпрос към работодателите: "Спите ли спокойно?“ Според него вместо да се съобразят с пазарната логика и да повишат възнагражденията, част от фирмите "се опитват да заобиколят пазара и да не вдигат заплатите на българите“, като залагат на по-евтина работна ръка от чужбина.
В публикацията си икономистът използва остър израз като "модерно робство“, за да опише практиката по внос на нископлатен труд. По думите му това "размива трудовите ни стандарти“ и създава модел, при който "когато внасяш евтина ръка, получаваш евтин резултат“.
Костов поставя под съмнение разбирането за "модерна индустрия“, ако тя се гради върху заместване на местни работници с хора, които "не могат да разчетат един адрес на български“, само за да не се повишат заплатите с повече от 5%.
В заключение той формулира по-широко предупреждение:
"Пазарът на труда не е сергия за евтини души!“ Ако тенденцията продължи, предупреждава той, страната може да се изправи не просто пред липсващи услуги, а пред по-сериозен проблем - изтичане на български работници към държави, "където трудът им се цени“.
Така един личен случай с вечеря се превръща в критика към икономически модел, който според автора подценява стойността на труда и залага на краткосрочни решения вместо на дългосрочна инвестиция в квалификация, технологии и достойно заплащане.
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 33 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Случаят "Петрохан": Бащата на Валери Андреев проговори
22:50 / 16.02.2026
Забавяне на делото "Сияна", продължава през април
20:53 / 16.02.2026
Шофьорка се надруса с три вида наркотици, арестуваха я на оживено...
21:37 / 16.02.2026
Кольо Колев: Формацията около Радев има всички шансове да бъде пъ...
20:53 / 16.02.2026
Деян, който откри труповете пред хижата, е отказал да отключи тел...
20:05 / 16.02.2026
Важно съобщение за клиентите на една от най-големите банки у нас
19:25 / 16.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Стилист Капанов: Направих всичко, за да спася сина си
14:36 / 15.02.2026
Дара каза: "Сбогом"
09:20 / 16.02.2026
Раздялата, която беше последна за Ники Илиев
10:53 / 16.02.2026
"Стани богат" се завръща, но с по-малка реална награда за участниците
09:18 / 16.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS