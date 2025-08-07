ЗАРЕЖДАНЕ...
|Икономист: Предстои ценови шок заради глупостта на държавата
Това каза пред БНР икономистът и университетски преподавател Георги Ганев, бивш депутат от "Демократична България", като коментира, че промените в закона директно причиняват ценови шок:
"Не става дума за инфлация, а за ценови шок, еднократен ценови шок върху всички цени заради глупостта на държавата. ... Реакцията на търговците би била такава, че до октомври да очакваме много по-бързи покачвания на цените, преди да влязат в сила драконовските мерки, предвидени с последните промени в закона, отколкото щеше да има без този закон. Защото ще искат да се презастраховат, че после, ако вземат да вдигнат някоя цена, ще им дойде някоя бухалка. След 1 година, защото законът ще действа година, ще има нов ценови шок. Това ще бъдат проектите от тези промени в закона. ... Понеже всеки е склонен да се презастрахова, ще вдигне цените повече, отколкото би ги вдигнал, ако не беше този закон".
По думите на Георги Ганев икономически обоснована цена е тази, на която можеш да продаваш:
"Няма пазарна логика в промените в Закона за еврото! ... Ако цените се качват, това е заради този закон, а не заради друго нещо".
В предаването икономистът коментира и създаденото от правителството държавно дружество "Магазини за хората":
"За 10 млн. лева е невъзможно да се направи дори едно дюкянче. Това е капиталът на тази компания. Този капитал ще служи да плати едни заплати за няколко години, докато се закрие, на едни хора, които бяха назначени вчера. Към това изглежда цялата история с този велик "Магазин за хората".
