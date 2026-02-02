ИЗПРАТИ НОВИНА
Икономист: Покупката на собствен дом е практически невъзможнa, държавата да поема ипотеката на семейства с деца
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:32Коментари (0)564
©
Авангардна мярка срещу демографската криза предложи Любослав Костов – вицепрезидент и главен икономист на КНСБ. В своя публикация в социалните мрежи той лансира идея, според която държавата да поема прогресивно жилищния кредит на младите семейства в зависимост от броя на родените деца.

Костов аргументира предложението си с дългогодишния провал на демографските политики в България и липсата на смели, дългосрочни решения.

"Постоянно говорим, че сме в демографска катастрофа. Констатираме числа, чертаем графики на угасващи села и празни класни стаи, но никой не предлага решение“, пише икономистът.

Според него основната причина е политическа, ефектът от демографските мерки се вижда след десетилетия, а не в рамките на един управленски мандат.

"Страхът от ипотеката убива детския смях“

В центъра на предложението стои жилищният проблем на младите семейства. По думите на Костов, при сегашните цени на имотите покупката на собствен дом е практически невъзможна без сериозен банков кредит.

"За едно младо семейство е невъзможно да си купи собствено жилище, без да изтегли голям кредит, поне 80% от стойността. Този дълг се превръща в невидима верига“, посочва той.

Като пример икономистът дава ипотека от 200 000 евро-  сума, която според него често води до отлагане или отказ от родителство.

"Страхът от ипотеката убива детския смях“, обобщава Костов.

Проект "Детски смях в нов дом“

Предложението е формулирано като проект с ясно разписан механизъм.

Държавата става гарант и поема част от главницата по жилищния кредит при раждане на деца:

При първо дете -  държавата поема 25% от главницата

При второ дете - опрощават се 50% от дълга

При трето дете - 75% от кредита се поемат от държавата

При четвърто дете - жилището става изцяло изплатено от държавата

Костов подчертава, че мярката не бива да се разглежда като социален подарък, а като икономически рационална инвестиция.

"Това не е "подарък", а най-високодоходната инвестиция. Едно дете, което ще порасне и ще работи в България, ще върне в пъти повече в БВП и социалната система, отколкото струват тухлите на един апартамент“, аргументира се той.

По думите му вместо държавата да харчи средства за справяне с последствията от демографската криза, по-ефективно е да инвестира директно в човешкия капитал.

Икономистът вижда в мярката и инструмент срещу емиграцията.

"Представете си България, в която младите хора не емигрират, за да плащат наеми в чужбина, а остават тук, защото родината им е подала ръка в най-трудния момент“, пише Костов.

В края на публикацията си той отправя директен въпрос към обществото:

"Бихте ли останали в България и бихте ли имали повече деца, ако държавата застанеше зад ипотеката ви по този начин?“

Предложението вече предизвиква активни дискусии в социалните мрежи и поставя темата за демографската политика в предизборен контекст.







