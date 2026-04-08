Ефектът от символичното "1 лв. = 1 евро“ върху цените в магазините е наличен, но основният фактор за повишаването на цените са структурните деформации в българската икономика, коментира пред БНР икономистът доц. Щерьо Ножаров. По думите му страната е силно зависима от внос на храни – около 50% от потреблението, докато в други европейски държави този дял е между 15 и 20%. Това прави България по-чувствителна към външни шокове и колебания на международните пазари.

"Неравенството в страната е по-високо – коефициентът на Джини е 0,38 спрямо 0,29 средно за Европа. Голяма част от бюджета на домакинствата отива за храни, лекарства и ток, затова всяка промяна в цените се усеща по-силно“, поясни Ножаров.

Той допълни, че проблемите се задълбочават от дългогодишни деформации във фискалната политика, които водят до по-висока инфлация в България спрямо еврозоната.

"Прекомерното увеличение на парите в обращение, рекордните държавни заеми и несъразмерното увеличение на заплатите в публичния сектор са причинили дисбаланс между производителност, икономически растеж и ликвидност“, посочи експертът.

Ножаров подчерта, че тези структурни фактори имат много по-голям ефект върху цените от самия курс на еврото и че фискалната политика трябва да бъде консервативна и насочена към намаляване на уязвимостта на икономиката от външни шокове.