ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Икономист: Данъци за бедните, а богатствата защитени
Една малка графика за опровергаване за глупостите. Това написа във Фейсбук икономистът проф. Боян Дуранкев.
"Засега еврозоната стои стабилно.
Европейците може всички да са в бюджетен дефицит или близо до него. Но не всички бюджетни дефицити са еднакви.
Италия е в първичен излишък, както и Португалия и Гърция.
Но България с тенденциите на своя външен дълг започва да изглежда проблемна - не за еврозоната, а за себе си.
Опасявам се, че страхливците от слепката нямат добри решения за бъдещето, освен да стоварят проблемите върху главите на по-бедните - ДДС и имотен данък, за да опазят собствените си богатства", довършва той.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Калин Стоянов: Господин президентски секретар, българските гражда...
16:15 / 14.09.2025
Бързото хранене поскъпва, посещенията падат
15:47 / 14.09.2025
Кардиолог: Всеки метаболитен проблем на организма върви ръка за р...
15:23 / 14.09.2025
Почина известен бизнесмен и филмов продуцент
15:02 / 14.09.2025
Метео Балканс: Бурите започнаха да се образуват - и то по часовни...
15:24 / 14.09.2025
Експерти предупреждават: Намаляването на такса "сградна инсталаци...
14:40 / 14.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Азис: Аз просто мога да те обичам, да те пазя и прегръщам!
07:49 / 13.09.2025
Разследващи погнаха княгиня Калина
12:47 / 12.09.2025
Фермер в Пловдивско: 600 евро килограма
12:28 / 13.09.2025
Деси Слава си купи къща в Пловдив
15:01 / 13.09.2025
Глобяват масово по Главната
12:37 / 13.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS