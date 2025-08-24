Идва след броени часове

© През следващото денонощие през страната ще премине студен атмосферен фронт. Облачността от запад на изток ще се увеличава. През нощта валежи от дъжд ще има главно в планинските райони на Западна и Централна България. През деня по-съществени ще са на много места в източната половина от страната, където ще са придружени с гръмотевици.



След обяд над северозападните райони облачността ще се разкъсва и намалява до предимно слънчево. Ще духа до умерен северозападен вятър, в Източна България от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 25° и 30°, за София - около 25°, съобщиха от НИМХ.



Над планините облачността често ще е значителна, купеста и купесто-дъждовна. На места ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 18°, на 2000 метра - около 12°.



Над Черноморието облачността ще е значителна, след обяд – купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 24° и 27°. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.