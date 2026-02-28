ЗАРЕЖДАНЕ...
ИТН: Войната в Иран ще се отрази на България
Публикуваме позицията без редакторска намеса:
Тази война ще доведе до огромен миграционен натиск от бягащо население, който обикновено е свързан със силно увеличаване на натиска от други страни.
При тази ситуация неизбежно натискът ще дойде върху външните граници на Европа. Коя е най-близката до конфликта външна граница на ЕС? България.
На фона на това твърденията на управляващите, че този конфликт никак, ама никак не застрашава България, и вулгарното свикване на Съвета по сигурността, без в него да бъдат поканени парламентарно представените партии, е не само акт на пълно своеволие на кабинета "Петрохан“, но и истинска, тотална безотговорност към съдбата на родината.
Предвид пълната неспособност на кабинета "Петрохан“ да вземе необходимите мерки за засилване на охраната на българските граници и явната непригодност на този кабинет да оцени адекватно опасността за България, призоваваме президента Йотова към свикване на КСНС, където да се начертаят адекватни мерки за защита на границите на страната от евентуална масова миграционна вълна.
