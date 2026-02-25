ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Христанов: БАБХ–Пловдив е наела "златна фадрома" и е ощетила бюджета с 500 000 лева
Христанов обясни, че сигналът е свързан с договор, сключен от Областната дирекция по безопасност на храните в Пловдив, който по думите на министъра е ощетил държавния бюджет с близо 500 000 лева.
Става въпрос за контракт за частен инсинератор, преместен на площадката на екарисажа в Пловдив по време на пика на заразата от шарка, когато бяха евтаназирани над 10 000 животни. Договорът е на стойност 1 450 000 лева за срок от три години и включва ангажимент освен инсинератора да бъде осигурена и фадрома за товарене на умрелите животни в пещта за изгаряне.
При извършена проверка обаче е установено, че вместо собственикът на инсинератора да осигури необходимата техника, Областната дирекция по безопасност на храните Пловдив е сключила допълнителен договор за наем на товарна машина. По този договор за т.нар. "златна фадрома“ са изплатени над 400 000 лева, въпреки че дейността вече е била включена в основния контракт.
Според представените документи за работата на машината е заплащана цена, която е три пъти по-висока от пазарната. По изчисления на министър Христанов с изразходваните средства държавата е можела да закупи две нови машини със сходни характеристики.
Сигналът е внесен в прокуратурата, която предстои да извърши проверка по случая.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Винетките за леките автомобили отпадат, ще се таксува според реал...
21:28 / 25.02.2026
Финансист: Общественият сектор е с по-високи заплати и по-голям р...
20:39 / 25.02.2026
Изключително висок интерес към търсене на гаражи и паркоместа в П...
19:51 / 25.02.2026
Проф. Росен Стоянов за отстранените лица от листите на БСП: Явно ...
20:10 / 25.02.2026
Силви Кирилов отхвърли твърденията за десетократно завишени цени ...
19:34 / 25.02.2026
Сувенирна банкнота отбелязва въвеждането на еврото в България
19:00 / 25.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Наследници на богата пловдивчанка получават апетитни имоти в целия град
10:14 / 23.02.2026
Ненчо Балабанов: 150 000 евро могат да стигнат за едно паркомясто
19:35 / 23.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS