Христанов: БАБХ–Пловдив е наела "златна фадрома" и е ощетила бюджета с 500 000 лева
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:10Коментари (0)326
©
Служебният министър на земеделието Иван Христанов е подал първи сигнал до прокуратурата за предполагаеми злоупотреби в повереното му ведомство.

Христанов обясни, че сигналът е свързан с договор, сключен от Областната дирекция по безопасност на храните в Пловдив, който по думите на министъра е ощетил държавния бюджет с близо 500 000 лева.

Става въпрос за контракт за частен инсинератор, преместен на площадката на екарисажа в Пловдив по време на пика на заразата от шарка, когато бяха евтаназирани над 10 000 животни. Договорът е на стойност 1 450 000 лева за срок от три години и включва ангажимент освен инсинератора да бъде осигурена и фадрома за товарене на умрелите животни в пещта за изгаряне.

При извършена проверка обаче е установено, че вместо собственикът на инсинератора да осигури необходимата техника, Областната дирекция по безопасност на храните  Пловдив е сключила допълнителен договор за наем на товарна машина. По този договор за т.нар. "златна фадрома“ са изплатени над 400 000 лева, въпреки че дейността вече е била включена в основния контракт.

Според представените документи за работата на машината е заплащана цена, която е три пъти по-висока от пазарната. По изчисления на министър Христанов с изразходваните средства държавата е можела да закупи две нови машини със сходни характеристики.

Сигналът е внесен в прокуратурата, която предстои да извърши проверка по случая.







Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

