Хиляди вече гласуваха за българската песен на Евровизия 2021

© "Imaginary Friend" се откроява като любима на зрителите Хиляди се включиха в допитването, което ще помогне на Виктория и екипа ѝ при избор на песента на България за Евровизия 2021. Само за няколко часа специално създадената платформа Bulgaria2021.com регистрира десетки хиляди посещения от цял свят.



До 28 февруари всеки, който иска да сподели мнението си за шестте потенциални песни за конкурса на българската певица, може да го направи на платформата. Екипът на Виктория и Евровизия България споделя, че всяко изпратено мнение е изключително ценно и ще бъде взето под внимание.



Миналата седмица Виктория представи песните, които имат шанс да прозвучат за България на най-голямата музикална сцена в света. Пет от тях са част от новия ѝ албум “a little dramatic" - “Imaginary Friend", “Growing Up is Getting Old", “Dive into Unknown", “Phantom Pain" и “The Funeral Song". През месец ноември 2020 година беше премиерата на “Ugly Cry", която също е част от селекцията.



Сборен клип с всички песни претенденти на Виктория за Евровизия 2021



Виктория казва за албума: "Мисля, че това е едно доста стабилно начало за това каква съм аз като артист. Песните се приемат много добре. И хората постоянно ми пишат основно да ме питат кога ще ги има в музикалните платформи и датата е всъщност 26-и февруари. Няма да крия, че имам две песни, които са ми фаворит за Евровизия, но най-важно е мнението на хората в България и на феновете от цяла Европа и Австралия, които ще могат да гласуват за нас.", каза Виктория.



Първият албум на певица ще бъде представено в музикалните стрийминг платформи на 26 февруари в полунощ и може да бъде предварително запазен в Spotify, Apple Music и Deezer.



Евровизия 2021 ще се проведе в Ротердам на 18-и, 20-и и 22-ри май. Зрителите в България могат да гледат шоуто пряко по БНТ 1 от 22:00 часа. Участието на страната ни се реализира като публично-частно партньорство между БНТ и Ligna Group. За втора поредна година генерален спонсор на българското участие в музикалния конкурс е финтех компанията iCard, която застава зад Виктория и вярва в нейния успех.