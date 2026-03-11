Сподели close
С решение на Министерския съвет на Република България е променен съставът на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт (НОИ).

За представители на държавата в ръководния орган на институцията са определени Хасан Адемов – министър на труда и социалната политика, и проф. Антония Димова-Йорданова – заместник-министър на здравеопазването. Те заемат местата на освободените от Надзорния съвет Борислав Гуцанов и Катя Паракозова.

Промяната се налага във връзка с настъпилите промени в състава на Министерския съвет.

Надзорният съвет се състои от по един представител на всяка от представителните организации на работниците и служителите и на работодателите, признати съгласно Кодекса на труда, и равен на тях брой представители, определени от Министерския съвет, един от които задължително е заместник изпълнителен директор на Националната агенция за приходите. Когато представителните организации на работниците и служителите или на работодателите са различен брой, квотата на организациите с по-малък брой се допълва до квотата на организациите с по-голям по споразумение между заинтересованите организации.