Харизанов: Радев ще вземе гласове и ще ощети тези, които го подкрепят

© Радев ще вземе гласове и ще нанесе щети на тези, които го подкрепят. Това каза политическият анализатор Георги Харизанов в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио ФОКУС. По думите му политическите карти се пренареждат сред тази част от избирателите, които подкрепят по-малките партии в парламента.



"Част от тези избиратели ще мигрират към Румен Радев. Иронията е, че електорат за него ще дойде от тези, които го подкрепят, няма да дойде от тези, които го критикуват и му противостоят. В този смисъл, не съм сигурен доколко тези, които го подкрепят, ще продължат да го подкрепят, особено ако не получат подадена ръка за потенциално партньорство, защото те са с ясното съзнание, че дори да има подадена ръка, те няма да могат да се възползват от нея, ако Радев набере сила, тъй като няма да са част от следващия парламент“, поясни Харизанов.



Подводните камъни пред президентския проект са много, заяви той.



"Изграждането на системна политическа партия е изключително сложна задача. Нито един от тези, които успяха да създадат вълни и да се качат върху тях, не успя да се справи с тази задача. Към днешна дата НДСВ съществува само на хартия, ИТН общо взето съществува само на хартия. ПП, които казваха, че са облачна партия – облакът се разнесе, няма го, на терен няма нищо. В този смисъл първият подводен камък е кой ще свърши черната работа, неблагодарната работа по създаване на истинска политическа партия, която да е представена във всички 266 общини, да има пълни листи за общински съветници, да има кметове, общински съветници, представители на местната власт из цяла България. Това е много тежка, неблагодарна и предизвикателна работа, с която нито един от "Спасителите“ не се справи, като някои от тях дори и не се захванаха. Очакванията често остават излъгани в последните години, особено когато се възлагат на фигурата на "Спасителя“. Има серийни разочарования, има серийни провали от такива фигури“, коментира политическият анализатор.



По думите му и до момента Румен Радев е бил възприеман като партиен лидер без да има собствена партия.



"Ярко критикуваше едни, хвалеше и е помагал с действията си на други, спазвайки Конституцията. Активно работеше на партийния терен със своите изявления, със своите речи, със своите обръщения, с острите епитети, които използваше – той очевидно се занимаваше с политически инженеринг“, посочи Харизанов.