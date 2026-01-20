ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Харизанов: Радев ще вземе гласове и ще ощети тези, които го подкрепят
"Част от тези избиратели ще мигрират към Румен Радев. Иронията е, че електорат за него ще дойде от тези, които го подкрепят, няма да дойде от тези, които го критикуват и му противостоят. В този смисъл, не съм сигурен доколко тези, които го подкрепят, ще продължат да го подкрепят, особено ако не получат подадена ръка за потенциално партньорство, защото те са с ясното съзнание, че дори да има подадена ръка, те няма да могат да се възползват от нея, ако Радев набере сила, тъй като няма да са част от следващия парламент“, поясни Харизанов.
Подводните камъни пред президентския проект са много, заяви той.
"Изграждането на системна политическа партия е изключително сложна задача. Нито един от тези, които успяха да създадат вълни и да се качат върху тях, не успя да се справи с тази задача. Към днешна дата НДСВ съществува само на хартия, ИТН общо взето съществува само на хартия. ПП, които казваха, че са облачна партия – облакът се разнесе, няма го, на терен няма нищо. В този смисъл първият подводен камък е кой ще свърши черната работа, неблагодарната работа по създаване на истинска политическа партия, която да е представена във всички 266 общини, да има пълни листи за общински съветници, да има кметове, общински съветници, представители на местната власт из цяла България. Това е много тежка, неблагодарна и предизвикателна работа, с която нито един от "Спасителите“ не се справи, като някои от тях дори и не се захванаха. Очакванията често остават излъгани в последните години, особено когато се възлагат на фигурата на "Спасителя“. Има серийни разочарования, има серийни провали от такива фигури“, коментира политическият анализатор.
По думите му и до момента Румен Радев е бил възприеман като партиен лидер без да има собствена партия.
"Ярко критикуваше едни, хвалеше и е помагал с действията си на други, спазвайки Конституцията. Активно работеше на партийния терен със своите изявления, със своите речи, със своите обръщения, с острите епитети, които използваше – той очевидно се занимаваше с политически инженеринг“, посочи Харизанов.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 31
|предишна страница [ 1/6 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Без повече опашки пред КАТ за редица услуги, подготвят важни пром...
18:52 / 20.01.2026
Мирчев към Борисов: С театрално видео старият хитрец се опитва да...
17:51 / 20.01.2026
Доц. Орманджиев: Настоящата ситуация е конституционен прецедент
18:17 / 20.01.2026
Бойко Борисов: Когато фактите говорят, и боговете мълчат!
17:29 / 20.01.2026
НИМХ потвърди прогнозата си за Южна България
16:03 / 20.01.2026
АПИ предупреждава: Карайте внимателно, утре са възможни поледици!...
16:14 / 20.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Директорът на телевизията на Слави Трифонов днес става на 57
09:41 / 20.01.2026
НОИ коригира пенсии отпреди 1990 г.
18:03 / 18.01.2026
Проф. Рачев: Край на студа
08:45 / 20.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS