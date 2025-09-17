ЗАРЕЖДАНЕ...
|Хампарцумян: България се управлява от центрове, които не са избрани от хората в парламента или от МС
"Статистиката е коректна спрямо това, което вижда. Спрямо това, което не вижда, може само да се прави предположение. Тя не работи с предположения, а с конкретни цифри“, поясни Хампарцумян.
Банкерът подчерта, че сивата икономика подкопава държавността:
"Тя позволява България да се управлява от центрове, които не са избрани от хората в парламента или министерския съвет, а някъде другаде.“
По думите му, проблемът няма бързо решение, освен ако обществото не покаже "нетърпимост към това“ и не спре да приема подобни практики.
Ниска ефективност на държавните разходи и водната криза
По повод водната криза у нас Хампарцумян коментира:
"Всички съоръжения искат поддръжка, искат обновяване. Не можа да се разбере какво стана с парите, които отиват за ремонт на язовири. Парите ги няма, но и вода няма.“
Той допълни, че ефективността на държавните разходи е изключително ниска, което допълнително усложнява управлението на публичните ресурси.
