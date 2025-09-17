ИЗПРАТИ НОВИНА
Хампарцумян: България се управлява от центрове, които не са избрани от хората в парламента или от МС
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:42
©
София. България се сблъсква с високи нива на сива икономика, които според банкерa и бивш зам.-министър на икономиката Левон Хампарцумян достигат между 30 и 40%. Това той коментира в ефира на "Добро утро, Европа“ по Euronews Bulgaria, във връзка с данните на Евростат за високия дял българи, живеещи в лишения.

"Статистиката е коректна спрямо това, което вижда. Спрямо това, което не вижда, може само да се прави предположение. Тя не работи с предположения, а с конкретни цифри“, поясни Хампарцумян.

Банкерът подчерта, че сивата икономика подкопава държавността:

"Тя позволява България да се управлява от центрове, които не са избрани от хората в парламента или министерския съвет, а някъде другаде.“

По думите му, проблемът няма бързо решение, освен ако обществото не покаже "нетърпимост към това“ и не спре да приема подобни практики.

Ниска ефективност на държавните разходи и водната криза

По повод водната криза у нас Хампарцумян коментира:

"Всички съоръжения искат поддръжка, искат обновяване. Не можа да се разбере какво стана с парите, които отиват за ремонт на язовири. Парите ги няма, но и вода няма.“

Той допълни, че ефективността на държавните разходи е изключително ниска, което допълнително усложнява управлението на публичните ресурси.







Теб пък кой те е избрал за някакъв та постоянно ръсиш мозък?
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

