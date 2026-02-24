ИЗПРАТИ НОВИНА
Гюров потвърди българската позиция в подкрепа на Украйна
Автор: Илиана Пенова 18:34Коментари (1)227
Министър-председателят Андрей Гюров участва във видеоконферентна среща на лидерите от "Коалицията на желаещите“. Това е първото участие на новия български премиер в този формат, чиито домакини днес бяха британският премиер Киър Стармър и френският президент Еманюел Макрон.

Министър-председателят Андрей Гюров потвърди категоричната позиция на българското правителство за последователна и силна подкрепа за Украйна. Подчерта също необходимостта от стабилни и дългосрочни гаранции за сигурност. Според българския премиер приносът на Европейския съюз трябва да бъде добре координиран с трансатлантическите партньори, така че да се гарантира устойчив и справедлив мир, основан на международното право и защитата на суверенитета на Украйна.

Участниците в срещата изразиха твърда и единна подкрепа за Украйна. Специален акцент беше поставен върху подкрепата за възстановяването и укрепването на енергийната инфраструктура на страната, която се намира в тежко състояние след атаките.

В рамките на срещата беше отбелязана четвъртата година от незаконното пълномащабно нахлуване на Русия в Украйна. В тази връзка днес в 19 часа предстои символично осветяване на част от сградата на Министерския съвет в цветовете на украинското знаме в знак на солидарност с украинския народ.


Мишкуване е цялата работа. Даже Полша им спря помощите, обаче ние имаме да даваме, за да може да сме бедни. И цените на тока са високи, за да има евтин ток за Украйна.
