|Гуцанов за нападението срещу инспектори в Димитровград: Недопустимо е! Заставам зад всеки свой служител
"За мен тази агресия е недопустима. Срещу този, който е нападнал инспекторите по труда, ще бъдат използвани всички законни средства, за да разбере, че посегателството не само върху контролни органи, но върху всеки човек, имат последствия и че правилата в тази държава трябва да се спазват от всички“, каза министърът.
В проверяваното заведение и друг път са установявани хора без договори, а настоящата проверка продължава.
"Борбата със сивата икономика ще продължи по същия безкомпромисен начин както досега“, категоричен е министър Гуцанов.
