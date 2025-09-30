ЗАРЕЖДАНЕ...
|Гуцанов при посрещането на Ружди Ружди: България празнува!
"Последните дни България празнува волейболните световни вицешампиони, но България празнува и титлата на Ружди Ружди", каза министър Гуцанов. Той отбеляза, че успехите на нашия параолимпиец показват силата на човешкия дух. "Ружди успя да спечели 14 титли – 6 световни, 6 европейски, 2 олимпийски. Това наистина показва, че човек, когато има дух и сила, може да пребори абсолютно всичко“, заяви още социалният министър.
На летище "Васил Левски“ атлетът се придвижи с електрическо моторче, прикрепено към ринговата му количка, което е осигурено по проекта на Министерството на труда и социалната политика "Предоставяне на помощни средства на лица с трайни увреждания“, финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост. Приспособлението помага да не се натоварват ръцете на човека в количката.
"Усещам, че мога още и затова продължавам“, обясни Ружди кое го мотивира да остане в големия спорт. Той коментира и второто място на волейболистите, които също се прибраха днес след триумфа си на Световното първенство във Филипините: "Следяхме представянето им, това е голяма работа!“.
