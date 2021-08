Грозен конфликт разтърси поп фолка!

© Грозен конфликт разтърси музикалните среди и напомни колко жестоки могат да бъдат фолк певиците, за да се отърват от конкуренцията. Андреа, която вече страни от лекия жанр, влезе в сблъсък с щерката на Глория – Симона.



Случката се разиграла преди дни, когато бившата любов Кубрат Пулев била на участие на по-младата си колежка и я помолила да й даде микрофона, за да попее малко. Симона отказала, а Андрей се прибира бясна у дома и излива гнева си в мрежата, пише "България Днес“.



"Майка ти е велика певица. Започни да се учиш... by the way (между другото) нямаше да те засенча! Не знам защо толкова се притесни" - написа Андреа на шльокавица и с правописна грешка. Блондинката явно не е научила в училище, че "не знам" се пише отделно, за разлика от "неграмотен". Андреа продължи с критиката към дъщерята на Глория.



"Симона Загорова, благодаря за професионализма. Поисках да изпея нещо на живо, но ти грабна микрофона от устата ми и ми доказа първокласна колегиалност и възпитание" - допълни сапаревобанската блондинка.