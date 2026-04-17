Минус 3 градуса са регистрирани у нас тази сутрин. Данните са на НИМХ от станцията на връх Мусала. Най-топло е в Кюстендил - 15 градуса, известен още като Градът на черешите.

Справка на Plovdiv24.bg в сайта на Националния институт по метеорология и хидрология показва, че към 9,00 часа в по-големите градове у нас са отчетени следните температури:

- София 11 градуса

- Пловдив 10 градуса

- Варна 10 градуса

- Бургас 10 градуса

- Русе 12 градуса

- Стара Загора 8 градуса

- Благоевград 11 градуса

Прогнозата на НИМХ за днес, 17 април

Днес ще бъде предимно слънчево. Над крайните южни райони ще има разкъсана висока облачност. След обяд над западната част от страната ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 17° и 22°, по-ниски по Черноморието, за София – около 20°.

Над планините облачността ще е разкъсана, главно в Рило-Родопската област по-често значителна и на места там ще има валежи от дъжд, по най-високите върхове – от дъжд и сняг. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра – около 5°.

По Черноморието облачността ще се разкъсва и намалява до предимно слънчево. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 13°-16°. Температурата на морската вода е 11°-12°. Вълнението на морето ще бъде 3 бала.