Автор: Вилислава Ветренска 22:41 / 24.03.2026

Банка ДСК предупреди клиентите си. Ето какво съобщиха официално:



Във връзка с провеждане на планирани тестове на системите на Банка ДСК, са възможни временни затруднения в следните периоди:



27.03.2026 г., 23:00 ч. – 28.03.2026 г., до 03:00 ч.



28.03.2026 г., 23:00 ч. – 29.03.2026 г., до 03:00 ч.



В тези интервали е възможно да изпитвате затруднения при:



- плащания с карти (POS, онлайн и тегления от банкомат)



- преводи (вкл. незабавни плащания)



- интернет и мобилно банкиране (DSK Direct, DSK Online и DSK Mobile, DSK Smart)



Услугите ще бъдат ограничавани и възстановявани поетапно в рамките на посочените периоди.



Съветваме:



- да планирате предварително своите плащания и преводи



- да разполагате с необходимата сума в брой за периода на прекъсванията