ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Гледат делото срещу Кирил Петков за ареста на Борисов
Очаква се на заседанието в Софийския градски съд днес да бъдат разпитани общо 4 свидетели. Двама от тях са бивши служители в Главна дирекция национална полиция.
През ноември миналата година съдът отложи заседанието по делото, защото защитата на Кирил Петков поиска да се запознае с всички 48 тома материали от досъдебното производство, след което те да бъдат приобщени по делото.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Борисов: Там, където съм се родил, там ще си пукна! Глупаци да об...
22:35 / 26.01.2026
Най-после някой се осмели да каже цялата истина за българските пл...
22:26 / 26.01.2026
Кирил Петков отрече слуховете
21:13 / 26.01.2026
Проф. Малинов към партиите: Внимавайте какво говорите
21:14 / 26.01.2026
Февруари идва със сняг
20:25 / 26.01.2026
Илияна Йотова: Целта на служебния кабинет са нормални и честни из...
19:54 / 26.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Учениците в Пловдив минават на онлайн обучение
12:21 / 26.01.2026
Дават 6000 лева заплата, свободните места - 20
09:25 / 26.01.2026
"Капките" се завръщат през февруари, но няма да се излъчват в неделя
17:22 / 25.01.2026
Българи събират и продават левовете като антикварна стойност
17:23 / 25.01.2026
Боби Турбото пристана на Маги Халваджиян
18:57 / 25.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS