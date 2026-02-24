ИЗПРАТИ НОВИНА
Георги Кандев ще бъде назначен за и.д. главен секретар на МВР
Автор: ИА Фокус 13:51
©
Полицейският аташе на България в Сърбия Георги Кандев е изпълняващ длъжността зам.-главен секретар на МВР от днес.

Това съобщи министърът на вътрешните работи Емил Дечев, предаде БГНЕС. "Няма да предлагам титулярен главен секретар", допълни служебният министър.

Кандев е завършил е курс в Академията на ФБР в САЩ. Владее перфектно английски, работил е по редица криминални случаи в кариерата си. 

Георги Кандев бее сред основните имена, обсъждани за поста главен секретар на МВР, наследен от Мирослав Рашков.







