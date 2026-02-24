ЗАРЕЖДАНЕ...
|Георги Кандев ще бъде назначен за и.д. главен секретар на МВР
Това съобщи министърът на вътрешните работи Емил Дечев, предаде БГНЕС. "Няма да предлагам титулярен главен секретар", допълни служебният министър.
Кандев е завършил е курс в Академията на ФБР в САЩ. Владее перфектно английски, работил е по редица криминални случаи в кариерата си.
Георги Кандев бее сред основните имена, обсъждани за поста главен секретар на МВР, наследен от Мирослав Рашков.
