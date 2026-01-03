ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Георги Георгиев с равносметка за 2025 г.: Не помня през живота си да бях изпитвал такава ярост
Автор: Десислава Томева 08:47Коментари (0)458
© Facebook
Министърът на правосъдието в оставка Георги Георгиев направи равносметка на изминалата година и погледна с надежда към 2026 година.

Гняв, това беше чувството, с което започнах тази година, изправен пред историите на десетки възрастни хора – едни останали без дом заради имотната мафия, други, завързани за легла в "домове на ужасите" - гладни, упоени и всичките – сами.

Не помня през живота си до този момент да бях изпитвал такава ярост от безпардонното погазване на всякакви норми от самозабравили се мошеници. За по-малко от година променихме закони, въведохме правила и на първо място, изведохме над 400 човешки същества от потресаваща мизерия, наречена не "хоспис", а "стая под наем“. Е, повече не може така, не и без ефективно наказание, каквото Наказателният кодекс вече предвижда.

"Гаражните арбитражи“, които фабрикуваха решения, с които се отнемаха пари, имоти и бизнес – вече са в историята.

Имотните измамници имат имена, така както имат имена и тези, които им съдействат – това показахме с десетки наши проверки. И аз, и екипа ни получавахме "добронамерени“ съвети да спрем, но разбирането ми за добро изключва да се примиря с измамата и неправдата. Държавата не може да отстъпва пред неправдата – в това вярвам и това преподавам на моите студенти в Юридическия факултет на СУ повече от 10 години.

Направихме огромни законодателни реформи, отлагани с години и в рамките на една година получихме две плащания от Европейската комисия.

Безкрайно благодаря на колегите си, на хората от екипа ми, на сърцатите служители, с които работихме. Благодаря и на тези, които открито се опитваха да ни саботират и на тези с дежурната фраза "това не може да стане“ – всъщност, може. Доказахме го.

Да, процесите вървят по-бавно отколкото ни се иска, но за сметка на това, нищо няма да стане без личните ни усилия, без да влезем в конфликти, без да си създадем неприятели, някои от тях наистина опасни. И нека това не звучи обезкуражаващо, защото това са камъните, с които се градят и характер, и каузи, и държавност.

Умът, талантът и добродетелите са всякога по-ценни и невинаги, но често, надделяват над глупостта, посредствеността и пороците. Времето разкрива всичко. Нека да издържаме изпитите му.

Пожелавам на всички добра и успешна 2026 г. Доброто не се създава само̀, затова нека имаме сили и смелост да го избираме и отстояваме. Разумът е често безпомощен в колективното безумие, но той трябва да е въоръжен с воля, търпение и решителност - желая ни ги от сърце.

На тази снимка са всички мои възможни причини да продължаваме смело напред.

Да бъде благословена Нова година!

На многая лета!


Още по темата: общо новини по темата: 27
18.12.2025 »
26.11.2025 »
12.11.2025 »
04.08.2025 »
26.07.2025 »
02.07.2025 »
предишна страница [ 1/5 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
В историята на България има две монети, които винаги са №1 и №2 п...
09:08 / 03.01.2026
Големите вериги: Клиенти експериментират и идват с по сто лева за...
08:55 / 03.01.2026
Инфекционист: Внимавайте, грипът е силно заразен!
09:37 / 03.01.2026
Днес не бива да инвестирате пари
08:20 / 03.01.2026
Лидерът на ГЕРБ: България не е била по-богата!
07:28 / 03.01.2026
Българка: Аз съм с два портфейла. Първото си ресто в евро получих...
07:27 / 03.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Българин: Купих си неща за 32 лв., дадох 100 лв. на касиерката и тя ми поиска по-малка сума - нямаше да ми върне. Трябваше да взимам още неща
Българин: Купих си неща за 32 лв., дадох 100 лв. на касиерката и тя ми поиска по-малка сума - нямаше да ми върне. Трябваше да взимам още неща
13:50 / 02.01.2026
Пловдивчанин остана в ступор на касата на магазин
Пловдивчанин остана в ступор на касата на магазин
14:55 / 01.01.2026
Камен Алипиев- Кедъра: Всичко вървеше надолу и назад
Камен Алипиев- Кедъра: Всичко вървеше надолу и назад
14:44 / 01.01.2026
Германска медия: България е по-богата, отколкото изглежда
Германска медия: България е по-богата, отколкото изглежда
14:31 / 02.01.2026
Още в първите дни на новата година три зодии ги чака светло бъдеще
Още в първите дни на новата година три зодии ги чака светло бъдеще
07:15 / 01.01.2026
Минус 25 градуса са отчетени в първия ден на 2026 година
Минус 25 градуса са отчетени в първия ден на 2026 година
08:26 / 01.01.2026
При внасяне на суми в банката над 5000 евро се изисква декларация за произход на средствата
При внасяне на суми в банката над 5000 евро се изисква декларация за произход на средствата
09:23 / 02.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
Висша лига на Англия сезон 2025/26
България в еврозоната
Пловдив през 2025 година
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: