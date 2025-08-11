ЗАРЕЖДАНЕ...
|Георг Георгиев: Санкциите срещу Русия трябва да продължат, докато военната агресия срещу Украйна не бъде прекратена
В рамките на заседанието бяха обсъдени актуалните развития при дипломатическите усилия за прекратяване на руската агресия в Украйна, координация с трансатлантическите партньори в контекста на предстоящата среща между президентите на САЩ и Русия в Аляска, както и продължаване на солидарността и всестранната подкрепа на ЕС за Украйна.
В изказването си министър Георгиев приветства решителния ангажимент на президента на САЩ Доналд Тръмп за прекратяване на военните действия и постигането на мир посредством преговори. Българският първи дипломат подчерта:
"Необходимо е всяко споразумение за мир да бъде устойчиво и справедливо, при зачитане на принципите на международното право и основания на правила международен ред. Докато това бъде постигнато, нашата всеобхватна подкрепа за Украйна ще продължи. Мирът не е просто отсъствие на война, а следва да бъде основа за дългосрочна стабилност, сигурност и просперитет както за Украйна, така и за Европа като цяло.“
Българският министър посочи още, че наложените срещу Русия санкции доказват своята ефективност. Тяхното надграждане следва да продължи, докато руската военна агресия срещу Украйна не бъде прекратена.
Министрите на външните работи на държавите членки на ЕС обсъдиха и актуалната ситуация в Близкия Изток и необходимостта от ускоряване предоставянето на крайно необходимата за цивилното население в Ивицата Газа хуманитарна помощ. "България изразява дълбока загриженост от разширяването на военната операция в Ивицата Газа. Призоваваме за незабавното и безусловно освобождаване на всички заложници, държани от "Хамас" в нечовешки условия, което би позволило продължаването на усилията за примирие.
Хуманитарната помощ, предназначена за жителите на Ивицата Газа, които са в критично състояние, следва да бъде увеличена незабавно.“ - заяви българският външен министър. В допълнение, министър Георгиев препотвърди готовността на България, съвместно със своите партньори от ЕС, да продължи да полага интензивни и целенасочени усилия за трайно разрешаване на конфликта в Близкия Изток въз основа на принципа за две държави.
