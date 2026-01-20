ИЗПРАТИ НОВИНА
Георг Георгиев: Президентството е било най-голямата и платена с данъците на хората политическа централа
Автор: Нели Гергьовска 13:28Коментари (1)37
© Фокус
Президентството е било най-голямата и платена с данъците на хората политическа централа. Така коментира министърът на външните работи в оставка Георг Георгиев след като вчера държавният глава Румен Радев подаде оставка от поста си, който присъства на отварянето на граничния пункт "Рудозем – Ксанти“, предаде репортер на ФОКУС.

Според него, ако част от спорните нагласи, демонстрирани назад във времето, бяха реализирани на практика, събитие като днешното – отварянето на прохода Рудозем – Димарио – може би нямаше да се случи. Той припомни поставянето под съмнение на ключови международни решения и изрази надежда, че последователността на българската външна политика ще бъде запазена, независимо от вътрешнополитическите настроения.

"С тревога през времето съм наблюдавал спорни моменти във външнополитическите нагласи на Румен Радев. Много се надявам, че външната политика на България, геостратегическите избори, които ние сме правили през последните 30 години, няма да бъдат изместени в посока, в която, убеден съм, на българските граждани няма да им хареса.

Ако някое от тези настроения, които е проявявал държавният глава във времето назад, са били факт и са се реализирали на терен, то и събития като днешното може би нямаше да бъдат осъществени. Вие си спомняте поставянето под съмнение на стратегически избори, които България е правила, някои международноправни развития, които са били коментирани по странни начини. Наистина се надявам, че консистентността на българската външна политика ще се запази, независимо от това какви са настроенията вътре в държавата“, каза Георг Георгиев.


Много точно казано!И безплатна хранилка на боташчо и миризливата деса!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

