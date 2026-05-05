Огромният недостиг на места за паркиране в големите градове и постоянното разширяване на зоните за платено паркиране принуждават все повече жители на столицата да инвестират в закупуването на гараж. Проверка на пазара разкрива, че в определени райони стойността на тези обекти вече достига нивата на къща в областен град.

Според информацията, най-високи са цените в централните и старите части на София.

В престижните квартали като "Лозенец“, "Изток“ и района около Докторския паметник, собствено паркомясто под покрив се търгува на цени между 70 000 и 100 000 евро. В южните райони на столицата, като "Стрелбище“ и "Борово“, където предлагането също е силно ограничено, купувачите плащат между 50 000 и 70 000 евро. Паралелно с тези рекорди се забелязват и нетрадиционни решения – двойка се е нанесла да живее в гараж, инвестирайки всичките си шестмесечни спестявания, за да спести пари за стартиране на бизнес.

Подобна е ситуацията и в съседна Сърбия, където пазарната стойност на гаражните места е скочила със 17,3%. Въпреки ценовия ръст, броят на сключените договори там е намалял с 4,8%, като най-скъпият продаден гараж в страната е достигнал сумата от 66 000 евро. Статистиката показва още, че пазарът на земеделска земя в Сърбия регистрира спад както в броя сделки (10,8%), така и в общата стойност (14,1%).

Най-голям дял в общия оборот на пазара на недвижими имоти продължават да заемат апартаментите. В тях са инвестирани 4,8 милиарда евро, което представлява 60% от целия пазар, пише bussinessnovinite.bg.