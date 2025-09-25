ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|ГДБОП подхваща скандалния клип с унижението над момиче
За БНТ от Държавната агенция за закрила на детето съобщиха, че са се самосезирали и че са информирали всички компетентни институции за случая, сред които СДВР, дирекция Киберсигурност към ГДБОП и Агенция социално подпомагане. От Агенцията за закрила на детето заявиха, че са поискали от ГДБОП да свалят клипа.
Антимафиотите заявиха, че са уведомени за случая и работят по него.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Бизнесмен катастрофира с мотора си в Слънчев бряг и загина на мяс...
16:26 / 25.09.2025
Променят движението по АМ "Тракия" и "Хемус"
16:10 / 25.09.2025
НАП с масови проверки
15:48 / 25.09.2025
АПИ и МВР да предприемат мерки за АМ "Тракия"
15:22 / 25.09.2025
ЕК образува две нови наказателни процедури срещу България
14:42 / 25.09.2025
Без заявление: Пенсионерите вече ще могат да получават пенсията с...
13:42 / 25.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Завинаги затваря едно от най-посещаваните места за пазаруване от българи
08:52 / 24.09.2025
Чарлз III сменя Уилям с Хари
08:48 / 23.09.2025
Ценоразпис на глобите според новия Закон за движение по пътищата
15:50 / 24.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS