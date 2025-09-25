ИЗПРАТИ НОВИНА
ГДБОП подхваща скандалния клип с унижението над момиче
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:13
Скандален случай на насилие между непълнолетни момичета. За случая става ясно от клипове в социалните мрежи. На тях се вижда как група момичета тормозят своя съученичка, унижават я, скубят я и я карат да целува обувки. В описанието на поста се твърди, че случаят е от София.

За БНТ от Държавната агенция за закрила на детето съобщиха, че са се самосезирали и че са информирали всички компетентни институции за случая, сред които СДВР, дирекция Киберсигурност към ГДБОП и Агенция социално подпомагане. От Агенцията за закрила на детето заявиха, че са поискали от ГДБОП да свалят клипа.

Антимафиотите заявиха, че са уведомени за случая и работят по него.







