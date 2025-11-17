ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Футболни мозъци премериха знанията си на първия национален куиз в Стара Загора
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:51Коментари (0)336
©
виж галерията
На 16 ноември в Стара Загора се проведе първото издание на Националния футболен куиз, организиран от варненския куизмастър Светослав Чимев. В надпреварата взеха участие 14 отбора от 7 различни града. Домакините от Стара Загора бяха представени от 5 отбора, София, Варна и Бургас – от по два, а Пловдив, Велико Търново и Асеновград – по един. Всеки тим можеше да включва до 8 души.

Сред участниците имаше както познати лица от телевизионни игри на познанието, така и куизмастъри, журналисти и футболни статистици. Но най-важното бе общото им обединение около магията на Цар Футбол.

Състезанието включваше 6 кръга с по 10 въпроса на теми като "Български футбол“, "Евротурнири“, "Английски футбол“, "Национални отбори“ и "Международен клубен футбол“.

Шестият кръг беше миксиран – всеки въпрос в него носеше по две точки, което правеше възможния брой точки в кръга 20.

След оспорвана битка победител стана софийският тим с култовото име "Акащите джуджета“, които ще получат специално изработен трофей за куиза, добавяйки го към своята "Стена на славата“.

Второто място зае отборът от Велико Търново "Славнята девятка“, а трети останаха "Breaking the law“ от Бургас.

Четвърти се наредиха "Дуковете“ от Пловдив, които се състезаваха само двама души. Първите три тима бяха наградени с книги на футболна тематика.

Участниците споделиха изключително позитивни впечатления от събитието, а организаторите вече обявиха, че второто издание на Националния куиз ще се проведе през 2026 година.

За любителите, които са пропуснали първото издание, организаторите предоставят по един примерен въпрос от всеки от шестте кръга:

Български футбол: Легенда на кой клубен отбор е голмайсторът на Мондиал ’74 Гжегож Лато? В по-ново време за отбора са играли българите Момчил Цветанов (2017) и Божидар Чорбаджийски (2020–2022).

Евротурнири: Кои два отбора са се срещали два пъти в историята си в ЕКТ – веднъж в основната фаза на Шампионската лига миналия сезон и веднъж в основната фаза на Лига Европа този сезон? Двата мача се играят на стадиона, където се е провел последният финал за КНК.

Английски футбол: Кой е най-челно класиралият се лондонски отбор в първия сезон на Висшата лига (1992/1993)?

Национални отбори: Неймар е рекордьор по голове за Бразилия със 79 попадения. Кой играч има най-много жълти картони за "Селесао“ – 31?

Международен клубен футбол: 18 от 19-те най-скъпи трансфери в историята са от периода 2016–2025 г., но един е от 2013 г. Кой е той?

Миксиран кръг: Срещу кои държави са единствените две победи на Германия на Мондиал след световната титла през 2014 г.?







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Вписаха Румен Спецов като особен управител на "Лукойл" в Търговск...
12:54 / 17.11.2025
Защо по-гъвкавите условия на труд за родителите са нож с две остр...
12:56 / 17.11.2025
Пенсионерка: Дано ни дадат пари за Коледа, че да си купим малко с...
11:44 / 17.11.2025
Хирург: Мит е, че когато бенка се премахне, тя може да се разпрос...
12:06 / 17.11.2025
Гъста мъгла на АМ "Тракия"!
10:27 / 17.11.2025
Минчева: Частният, а не общественият сектор генерира приходи
09:58 / 17.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Честито на Руслан Мъйнов
Честито на Руслан Мъйнов
09:44 / 15.11.2025
Шофьорка е причинила адската катастрофа на "Тракия", семейство мъж и жена са загиналите, детето им е в болница
Шофьорка е причинила адската катастрофа на "Тракия", семейство мъж и жена са загиналите, детето им е в болница
12:57 / 15.11.2025
Габриела Красимирова е загиналата шофьорка на джипа от тежката катастрофа на АМ "Тракия"
Габриела Красимирова е загиналата шофьорка на джипа от тежката катастрофа на АМ "Тракия"
13:16 / 16.11.2025
Иво Сиромахов: Преди да дойдете от селата, имаше достатъчно места за паркиране
Иво Сиромахов: Преди да дойдете от селата, имаше достатъчно места за паркиране
21:17 / 15.11.2025
26 години заедно, но са само приятели
26 години заедно, но са само приятели
15:21 / 15.11.2025
Приятелка на загиналата Габриела: Освен огромната болка, която разкъсва сърцето ми, има нещо още по-отвратително
Приятелка на загиналата Габриела: Освен огромната болка, която разкъсва сърцето ми, има нещо още по-отвратително
14:14 / 16.11.2025
Известен български дует: Отново откраднаха песента ни, 25 години се борим с плагиатите
Известен български дует: Отново откраднаха песента ни, 25 години се борим с плагиатите
21:48 / 15.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
БК Академик Пловдив
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България в еврозоната
Български национален отбор по футбол
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: