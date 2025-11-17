© виж галерията На 16 ноември в Стара Загора се проведе първото издание на Националния футболен куиз, организиран от варненския куизмастър Светослав Чимев. В надпреварата взеха участие 14 отбора от 7 различни града. Домакините от Стара Загора бяха представени от 5 отбора, София, Варна и Бургас – от по два, а Пловдив, Велико Търново и Асеновград – по един. Всеки тим можеше да включва до 8 души.



Сред участниците имаше както познати лица от телевизионни игри на познанието, така и куизмастъри, журналисти и футболни статистици. Но най-важното бе общото им обединение около магията на Цар Футбол.



Състезанието включваше 6 кръга с по 10 въпроса на теми като "Български футбол“, "Евротурнири“, "Английски футбол“, "Национални отбори“ и "Международен клубен футбол“.



Шестият кръг беше миксиран – всеки въпрос в него носеше по две точки, което правеше възможния брой точки в кръга 20.



След оспорвана битка победител стана софийският тим с култовото име "Акащите джуджета“, които ще получат специално изработен трофей за куиза, добавяйки го към своята "Стена на славата“.



Второто място зае отборът от Велико Търново "Славнята девятка“, а трети останаха "Breaking the law“ от Бургас.



Четвърти се наредиха "Дуковете“ от Пловдив, които се състезаваха само двама души. Първите три тима бяха наградени с книги на футболна тематика.



Участниците споделиха изключително позитивни впечатления от събитието, а организаторите вече обявиха, че второто издание на Националния куиз ще се проведе през 2026 година.



За любителите, които са пропуснали първото издание, организаторите предоставят по един примерен въпрос от всеки от шестте кръга:



Български футбол: Легенда на кой клубен отбор е голмайсторът на Мондиал ’74 Гжегож Лато? В по-ново време за отбора са играли българите Момчил Цветанов (2017) и Божидар Чорбаджийски (2020–2022).



Евротурнири: Кои два отбора са се срещали два пъти в историята си в ЕКТ – веднъж в основната фаза на Шампионската лига миналия сезон и веднъж в основната фаза на Лига Европа този сезон? Двата мача се играят на стадиона, където се е провел последният финал за КНК.



Английски футбол: Кой е най-челно класиралият се лондонски отбор в първия сезон на Висшата лига (1992/1993)?



Национални отбори: Неймар е рекордьор по голове за Бразилия със 79 попадения. Кой играч има най-много жълти картони за "Селесао“ – 31?



Международен клубен футбол: 18 от 19-те най-скъпи трансфери в историята са от периода 2016–2025 г., но един е от 2013 г. Кой е той?



Миксиран кръг: Срещу кои държави са единствените две победи на Германия на Мондиал след световната титла през 2014 г.?