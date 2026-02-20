ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Flightradar обяви: Летище София въвежда ограничения
"Международното летище в София, България, ще бъде затворено за всички полети с изключение на военните полети на 23 февруари от 01:15 до 02:50 часа и отново на 24 февруари от 01:05 до 03:35 часа", се посочва в съобщението на мониторинговият канал в социалната мрежа Х.
По-рано стана известно, че България оказва подкрепа на САЩ с цел провеждане на обучение, свързано с изпълнение на дейности по усилена бдителност на Алианса.
"Република България оказва подкрепа за предварителното разполагане на въздухоплавателни средства на Съединените американски щати и оборудване за летищна поддръжка с цел провеждане на обучение, свързано с изпълнение на дейности по усилена бдителност на Алианса (eVA) в съответствие със споразуменията за достъп, базиране и прелитане", допълват от посолството.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
На 87 години всеки делничен ден тя облича бялата престилка и пре...
19:12 / 20.02.2026
Първи кадър от зловещия инцидент с двама загинали край Хасково
17:22 / 20.02.2026
Борислав Сандов: Ивайло се зарадва и каза, че са горе и че ще се ...
16:47 / 20.02.2026
Кървав инцидент, кола падна в дере. Двама са загинали, жена и дет...
16:07 / 20.02.2026
В България близо 56 000 работят без трудов договор
16:34 / 20.02.2026
Президентът подписа указ за освобождаването на Цицелков
16:30 / 20.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
"Ергенът" съди една от участничките
16:09 / 18.02.2026
Мъж по погрешка хвърли на боклука 20 кюлчета злато
11:53 / 18.02.2026
Един от най-богатите българи днес става на 59, роден е в Плевен
17:38 / 18.02.2026
Едно от златните ни момичета днес става на 61
09:20 / 18.02.2026
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS