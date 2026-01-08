ЗАРЕЖДАНЕ...
|Финансист: Притежанието на държавни ценни книжа е единствената алтернатива на депозитите
"Идеята е добра. Разбира се, това е само идея. Една стратегия, която тепърва ще се обсъжда, дали ще се реализира и кога - трудно може да се каже. Но по принцип е добра идея, от която хората биха имали само ползи", изказа мнението си пред БНР инвестиционният консултант Ивайло Томов.
Възможността да си купиш държавни ценни книжа съществува и в момента, но почти никой не го прави. Защо това е така - обясни Томов в интервю за предаването "Хоризонт до обед" по БНР.
"Има доста бариери. Основната, за която най-често се говори, е ниската финансова грамотност на хората, но аз не съм сигурен, че това е основният проблем. Може би проблемът е по-скоро във финансовата индустрия, която не успява да предостави прозрачна услуга под формата на съвет към хората, т.е. те не могат да се ориентират във финансовите продукти, които са представени по доста сложен начин и неразбираеми за хората".
"В последните 20 г. българската финансова индустрия доста се разви, така че всички хора имат достъп до всякакви финансови инструменти, в които могат да инвестират, дори до държавните ценни книжа, до които тази стратегия би направила много по-лесен достъпа и по-евтин за хората. И в момента, ако имате желание, има достатъчно много възможности и инструменти", подчерта инвестиционният консултант.
Според него проблемът е в банките, които нямат интерес да промотират директното притежание на държавни ценни книжа:
"Банките нямат интерес да ви предоставят най-евтиното решение за вас, а имат интерес да ви продадат някакви по-сложни продукти, от които те печелят повече. Това е една от основните бариери, с която се сблъскват хората".
По думите му притежанието на държавни ценни книжа е единствената алтернатива на депозитите.
"За банките е по-изгодно парите да стоят при тях на депозит, отколкото да ги изтеглите и да си купите с тях държавни ценните книжа", уточни той.
