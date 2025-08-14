Финансист: Големият проблем е, че всички плащания с карти минават през две американски компании

© Цените ще се движат така, както щяха да се движат и без да въведем еврото. Това обясни пред БНР Димитър Георгиев, финансист и анализатор на международните пазари.



"Мерките, които правителството предприема, няма да доведат до никаква промяна в цените на стоките и услугите. България отдавна е пазарна икономика и те се определят от търсенето и предлагането, а не от правителството. И това е страхотна новина.



Не бих казал, че има неконтролирано вдигане на цените.



Докато глобалната икономика се развива позитивно и има печатане на пари- т.нар. стимулираща парична политика, дотогава цените на всички активи по света ще растат. Това не е феномен само в България.



Фокусът на всеки един индивидуален потребител трябва да бъде върху доходите му. Цените спрямо доходите в България се движат изключително благоприятно.



По-скоро се повдига една психологическа истерия от партии, от отделни граждани и организации, които се фокусират само върху цените.



Приемането на еврото е страшно позитивна стъпка. Но това е един технически момент, в който една валута се заменя с друга".



Очаквам много гладко да преминем към еврото, прогнозира той.



"България от 28 години е с фиксиран курс и на практика отдавна е в еврозоната".



Той обясни и предимствата на цифровото евро, което се очаква да се въведе в обръщение през 2028 или 2029 година.



"Дигиталното или цифровото евро ще бъде електронно платежно средство, достъпно за всеки. То ще замества парите в брой.



Големият проблем в Европа е, че почти всички плащания с карти минават през две добре познати американски компании, които предлагат кредитни и дебитни карти. Един значителен процент от всички трансакции отиват в Америка. Нещо напълно излишно. Европа даже много се забави да реши този проблем. Едно от решенията е дигиталното евро.



Това не е криптовалута. Абсолютно нормално платежно средство е и ще се контролира от ЕЦБ. Ще може да се плаща лесно и удобно, без каквито и да е такси към трета страна".



Еврото ще продължи да бъде една успешна валута, прогнозира Димитър Георгиев и добави, че очаква то да стане по-скъпо с 20% от долара.