|Финансист: Големият проблем е, че всички плащания с карти минават през две американски компании
"Мерките, които правителството предприема, няма да доведат до никаква промяна в цените на стоките и услугите. България отдавна е пазарна икономика и те се определят от търсенето и предлагането, а не от правителството. И това е страхотна новина.
Не бих казал, че има неконтролирано вдигане на цените.
Докато глобалната икономика се развива позитивно и има печатане на пари- т.нар. стимулираща парична политика, дотогава цените на всички активи по света ще растат. Това не е феномен само в България.
Фокусът на всеки един индивидуален потребител трябва да бъде върху доходите му. Цените спрямо доходите в България се движат изключително благоприятно.
По-скоро се повдига една психологическа истерия от партии, от отделни граждани и организации, които се фокусират само върху цените.
Приемането на еврото е страшно позитивна стъпка. Но това е един технически момент, в който една валута се заменя с друга".
Очаквам много гладко да преминем към еврото, прогнозира той.
"България от 28 години е с фиксиран курс и на практика отдавна е в еврозоната".
Той обясни и предимствата на цифровото евро, което се очаква да се въведе в обръщение през 2028 или 2029 година.
"Дигиталното или цифровото евро ще бъде електронно платежно средство, достъпно за всеки. То ще замества парите в брой.
Големият проблем в Европа е, че почти всички плащания с карти минават през две добре познати американски компании, които предлагат кредитни и дебитни карти. Един значителен процент от всички трансакции отиват в Америка. Нещо напълно излишно. Европа даже много се забави да реши този проблем. Едно от решенията е дигиталното евро.
Това не е криптовалута. Абсолютно нормално платежно средство е и ще се контролира от ЕЦБ. Ще може да се плаща лесно и удобно, без каквито и да е такси към трета страна".
Еврото ще продължи да бъде една успешна валута, прогнозира Димитър Георгиев и добави, че очаква то да стане по-скъпо с 20% от долара.
