ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Фармацевти: За разлика от магазините, ние носим цялата тежест, има етикети за всяка опаковка зад гишето
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:55Коментари (0)365
©
Световният ден на фармацевтите се отбелязва на 25 септември по инициатива на Международната федерация по фармация (FIP), за да се подчертае приноса на професията за подобряване на здравето. В България магистър-фармацевтите се включват в различни инициативи, насочени към пациентите и обществото, като същевременно изразяват нуждата от по-голямо признание и възможности за професионална реализация.

"Честит празник на всички колеги! Желая им здраве, професионални успехи и просперитет“, споделя маг.-фарм. Димитър Коцев, председател на Управителния съвет на Регионална фармацевтична колегия София-столична. По думите му, магистър-фармацевтите са част от глобалното семейство на над 4 милиона специалисти и въпреки липсата на адекватно признание в България, продължават да изпълняват своята здравна функция.

Регионална фармацевтична колегия София-столична ежегодно отбелязва празника с кампании за информираност на пациентите. Темата тази година е:

"Мислете за здравето, мислете за магистър-фармацевта“. В аптеките в София се поставят плакати, а лекарствата се раздават в хартиени пликове с информация за професията и значението ѝ за здравето на обществото.

По закон аптека не може да съществува без магистър-фармацевт. Те са единствените, които могат да ръководят аптека и да отпускат лекарства по лекарско предписание. Все пак се наблюдават нарушения, когато неквалифицирани лица заемат ключови позиции, което поставя под риск безопасността на пациентите.

Маг.-фарм. Венелин Сапунаров, представител на БФС във FIP, подчертава високата квалификация на професията и обучението, което трае над пет години.

"Държавите инвестират много в подготовката на специалисти по лекарствата, нашите семейства също, но част от работодателите у нас предпочитат по-нискоквалифицирани служители, което води до проблеми с реализацията и възнагражденията на магистър-фармацевтите,“ допълва той.

Освен отпускането на лекарства, фармацевтите по света се занимават с ваксиниране, скрининг на хронични заболявания, помощ при отказ от тютюнопушене и контрол на кръвна захар и кръвно налягане. В България обаче професията често се принизява до търговска роля, което според експертите е в ущърб на пациентите.

Смяната на лева с еврото ни изправи пред нови предизвикателства. За разлика от магазините, които могат да слагат етикет само на рафта, ние трябва да етикираме с цени всички лекарства, всяка опаковка, включително и тези, които са в шкафове зад гишето.

Това е допълнителен труд за колегите, които са пренатоварени и затрупани с множество административни задачи. Освен това разработчиците на аптечен софтуер веднага поискаха допълнително заплащане в размер на стотици левове за актуализация на аптечния софтуер във връзка с въвеждането на еврото и промениха цените на абонаментите си.

"Цената и трудът се заплащат от нас, магистър-фармацевтите, и никой не ни попита дали ще се справим,“ коментира Коцев.

Относно новия фармацевтичен факултет в Бургас, специалистите се обявиха против него, като аргументират позицията си с опасността от девалвация на професията и излишък на магистър-фармацевти на пазара на труда.

Световният конгрес по фармация и фармацевтични науки, който се проведе наскоро в Копенхаген, събра над 3400 делегати от 120 държави. FIP призова за по-голямо използване на магистър-фармацевтите в борбата с хроничните заболявания и акцентира върху ролята на изкуствения интелект в трансформацията на професията.

Магистър-фармацевтите у нас подчертават, че правилното използване на тяхната експертиза не само ще подобри здравето на пациентите, но и ще оптимизира системата на здравеопазването и ще повиши доходите на специалистите.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
70 евро могат да гарантират сигурност за 72 часа
09:01 / 26.09.2025
Разследване: Нулева ефективност от "засиления" контрол на НЗОК!
08:42 / 26.09.2025
Днес е голям църковен празник! Ако духа тих и слаб вятър - очаква...
08:05 / 26.09.2025
Имаме право на над 10 различни видове отпуск – свикнали сме да по...
08:06 / 26.09.2025
Силен вятър на изток, дъжд на запад, сняг в Рила и Пирин
08:07 / 26.09.2025
Проф. Драгомир Иванов говори за антибиотичната резистентност, коя...
23:04 / 25.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Завинаги затваря едно от най-посещаваните места за пазаруване от българи
Завинаги затваря едно от най-посещаваните места за пазаруване от българи
08:52 / 24.09.2025
Ценоразпис на глобите според новия Закон за движение по пътищата
Ценоразпис на глобите според новия Закон за движение по пътищата
15:50 / 24.09.2025
Експерт: Единственият сигурен начин да се определи дали една гъба е безопасна, е тя да бъде точно разпозната
Експерт: Единственият сигурен начин да се определи дали една гъба е безопасна, е тя да бъде точно разпозната
19:37 / 24.09.2025
Промениха Националния план за въвеждане на еврото
Промениха Националния план за въвеждане на еврото
13:49 / 25.09.2025
Посланикът на Хърватия: През 2022 г., преди въвеждането на еврото, средната заплата беше около 1000 евро, а сега е 1500
Посланикът на Хърватия: През 2022 г., преди въвеждането на еврото, средната заплата беше около 1000 евро, а сега е 1500
12:01 / 24.09.2025
Момиченце е!
Момиченце е!
09:12 / 25.09.2025
Без заявление: Пенсионерите вече ще могат да получават пенсията си от всяка пощенска станция
Без заявление: Пенсионерите вече ще могат да получават пенсията си от всяка пощенска станция
13:42 / 25.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Международен технически панаир 2025
Водна криза
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: