|Фармацевти: За разлика от магазините, ние носим цялата тежест, има етикети за всяка опаковка зад гишето
"Честит празник на всички колеги! Желая им здраве, професионални успехи и просперитет“, споделя маг.-фарм. Димитър Коцев, председател на Управителния съвет на Регионална фармацевтична колегия София-столична. По думите му, магистър-фармацевтите са част от глобалното семейство на над 4 милиона специалисти и въпреки липсата на адекватно признание в България, продължават да изпълняват своята здравна функция.
Регионална фармацевтична колегия София-столична ежегодно отбелязва празника с кампании за информираност на пациентите. Темата тази година е:
"Мислете за здравето, мислете за магистър-фармацевта“. В аптеките в София се поставят плакати, а лекарствата се раздават в хартиени пликове с информация за професията и значението ѝ за здравето на обществото.
По закон аптека не може да съществува без магистър-фармацевт. Те са единствените, които могат да ръководят аптека и да отпускат лекарства по лекарско предписание. Все пак се наблюдават нарушения, когато неквалифицирани лица заемат ключови позиции, което поставя под риск безопасността на пациентите.
Маг.-фарм. Венелин Сапунаров, представител на БФС във FIP, подчертава високата квалификация на професията и обучението, което трае над пет години.
"Държавите инвестират много в подготовката на специалисти по лекарствата, нашите семейства също, но част от работодателите у нас предпочитат по-нискоквалифицирани служители, което води до проблеми с реализацията и възнагражденията на магистър-фармацевтите,“ допълва той.
Освен отпускането на лекарства, фармацевтите по света се занимават с ваксиниране, скрининг на хронични заболявания, помощ при отказ от тютюнопушене и контрол на кръвна захар и кръвно налягане. В България обаче професията често се принизява до търговска роля, което според експертите е в ущърб на пациентите.
Смяната на лева с еврото ни изправи пред нови предизвикателства. За разлика от магазините, които могат да слагат етикет само на рафта, ние трябва да етикираме с цени всички лекарства, всяка опаковка, включително и тези, които са в шкафове зад гишето.
Това е допълнителен труд за колегите, които са пренатоварени и затрупани с множество административни задачи. Освен това разработчиците на аптечен софтуер веднага поискаха допълнително заплащане в размер на стотици левове за актуализация на аптечния софтуер във връзка с въвеждането на еврото и промениха цените на абонаментите си.
"Цената и трудът се заплащат от нас, магистър-фармацевтите, и никой не ни попита дали ще се справим,“ коментира Коцев.
Относно новия фармацевтичен факултет в Бургас, специалистите се обявиха против него, като аргументират позицията си с опасността от девалвация на професията и излишък на магистър-фармацевти на пазара на труда.
Световният конгрес по фармация и фармацевтични науки, който се проведе наскоро в Копенхаген, събра над 3400 делегати от 120 държави. FIP призова за по-голямо използване на магистър-фармацевтите в борбата с хроничните заболявания и акцентира върху ролята на изкуствения интелект в трансформацията на професията.
Магистър-фармацевтите у нас подчертават, че правилното използване на тяхната експертиза не само ще подобри здравето на пациентите, но и ще оптимизира системата на здравеопазването и ще повиши доходите на специалистите.
