Фармацевти: Да има ценоразпис на вратата на аптеката вместо етикет на всяка опаковка?
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:08
©
Ценоразпис на вратата на аптеката да информира хората за цените на лекарствата, отпускани с рецепта, вместо да се поставя етикет на всяка опаковка - това предлагат от Националната аптечна браншова камара в хода на извънредната смяна на етикети с цени на медикаментите, които трябва да са в лева и в евро.Според председателя на организацията магистър-фармацевт Константин Качулев пациентите така или иначе нямат достъп до тези медикаменти и разбират каква е цената им в момента на продажбата. От камарата отправят и следния въпрос: ако на лекарствената опаковка няма определено от производителя място за поставяне на цена, задължени ли са фармацевтите да поставят такъв етикет?

Най-малко 2500 вида продукти се предлагат в аптека у нас. Това се умножава по броя опаковки и достига десетки хиляди в аптечните вериги, разказва магистър-фармацевт Константин Качулев. При някои от колегите му етикетирането в лева и евро върви по-бавно, при други по-добре, в зависимост от броя на лекарствените продукти.

Аптеката, която той управлява, е в отдалечено населено място. Трябва да се напечатат 12 000 етикета.

"Паралелно се прави това. За себе си търся варианти как да съкратим самото време. Има риск да не ни достигне, но не можем да го правим извън стандартното работно време."

В аптеката на Качулев е разположен ценоразпис на продаваните продукти, за да бъдат информирани клиентите за цените в лева и евро. От Камарата смятат, че действащото законодателство ги поставя в административен вакуум.

В закона е посочено, че цената върху опаковката следва да е на определено от производителя място, но лекарствените продукти нямат такова. Има продукти с място за фармацевтичен стикер. "Ще слагаме ли цени, няма ли да слагаме? Ако заличим информация, подлежим на глоба", коментира пред БНР магистър-фармацевтът.

Качулев обръща внимание на това, че има разлика в начина, по който хората се информират за цените на лекарства с рецепта и на тези без рецепта.

"Абсолютно излишно е тези лекарства да имат цени върху себе си! Пациентът разбира цената в момента на отпускането", изтъква той за лекарствата по лекарско предписание.

Лекарствата без лекарско предписание се виждат и е полезно да се виждат от бизнес гледна точка. Има логика тези продукти да имат цени, отбелязва Константин Качулев.

Собствениците на аптеки са поставени пред решение, с което трябва да се съобразят и да изпълнят условията в изключително кратки срокове, отчита още Качулев. Според него най-трудно ще бъде за малките аптеки.

Той призовава контролните органи да бъдат снизходителни след 8 октомври, защото с глоба от 5000 лева малък обект ще фалира.







