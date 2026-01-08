ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Евростат: България е сред страните с най-ниска безработица
Автор: Десислава Томева 21:17Коментари (0)157
©
През ноември 2025 г. сезонно коригираното ниво на безработица в еврозоната е било 6,3%, което е спад от 6,4% през октомври 2025 г. и е нараснало от 6,2% през ноември 2024 г.

Нивото на безработица в ЕС е било 6,0% през ноември 2025 г., стабилно в сравнение с октомври 2025 г. и е нараснало от 5,8% през ноември 2024 г. Тези данни са публикувани от Евростат.

Безработицата в България е 3,5% през ноември, месец по-рано е била 3,6 на сто. Страната ни е сред държавите с най-добри показатели. За сравнение – безработицата във Финландия и Испания за същия период надвишава 10%.  

Евростат изчислява, че 13,225 милиона души в ЕС, от които 10,937 милиона в еврозоната, са били безработни през ноември 2025 г.

В сравнение с октомври 2025 г. безработицата е намаляла с 97 хиляди в ЕС и със 71 хиляди в еврозоната.

В сравнение с ноември 2024 г. безработицата се е увеличила с 416 хиляди в ЕС и с 253 хиляди в еврозоната.

Младежка безработица

През ноември 2025 г. 2,923 милиона млади хора (под 25 години) са били безработни в ЕС, от които 2,318 милиона са били в еврозоната. Безработните млади хора у нас през ноември са били 12,6%.

През ноември 2025 г. нивото на младежка безработица е било 15,1% в ЕС, което е спад от 15,2% през предходния месец, и 14,6% в еврозоната, което също е спад от 14,8% през октомври 2025 г.

В сравнение с октомври 2025 г. младежката безработица е намаляла с 44 хиляди в ЕС и с 42 хиляди в еврозоната.

В сравнение с ноември 2024 г. младежката безработица се е увеличила с 24 хиляди в ЕС и с 11 хиляди в еврозоната.

Безработица по пол

През ноември 2025 г. нивото на безработица при жените в ЕС е било 6,2%, а нивото на безработица при мъжете е било 5,8%, като и двете стойности са стабилни в сравнение с предходния месец. В еврозоната нивото на безработица при жените е било 6,5%, което е спад от 6,6% през октомври 2025 г., а нивото на безработица при мъжете е било 6,1%, като е стабилно в сравнение с предходния месец.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Meteo Balkans: Навлизаме във фалшива зима
19:51 / 08.01.2026
Алгафари: Всеки е свободен да сънува, неговите съветници са го пр...
19:57 / 08.01.2026
Изчисляват инфлацията по нов начин
18:15 / 08.01.2026
Банка: Обменяме по 45 млн. лв. на ден
19:02 / 08.01.2026
Язовир "Ивайловград" прелива!
17:41 / 08.01.2026
Ученичка роди във Враца, според нея никога не е правила секс
17:24 / 08.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Хампарцумян: Най-добре си сменяйте парите в собствената банка, защото иначе може да се подписват документи, колкото да ставате нов клиент
Хампарцумян: Най-добре си сменяйте парите в собствената банка, защото иначе може да се подписват документи, колкото да ставате нов клиент
09:29 / 06.01.2026
Златимир Йочев се завърна: Ще си позволя, противно на журналистическите правила, да започна с един цитат
Златимир Йочев се завърна: Ще си позволя, противно на журналистическите правила, да започна с един цитат
11:54 / 06.01.2026
Бенатова: Банките нарушават закона, като отказват на хората да им обменят парите без такса, но Хампарцумян вика, че това било дребна работа
Бенатова: Банките нарушават закона, като отказват на хората да им обменят парите без такса, но Хампарцумян вика, че това било дребна работа
10:00 / 06.01.2026
Необменените стотинки могат да бъдат спасение за бездомни животни
Необменените стотинки могат да бъдат спасение за бездомни животни
21:07 / 06.01.2026
Едностранна промяна на лимити за теглене от банкомати – от 400 лева на 100 евро
Едностранна промяна на лимити за теглене от банкомати – от 400 лева на 100 евро
11:16 / 07.01.2026
Хотел за баровци отвори в Пловдивско, не се допускат автомобили
Хотел за баровци отвори в Пловдивско, не се допускат автомобили
11:47 / 07.01.2026
Наградата "Смешници на годината" отива при няколкото копейки, които тормозят продавачките в магазини
Наградата "Смешници на годината" отива при няколкото копейки, които тормозят продавачките в магазини
19:20 / 06.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Зима 2025/2026 г.
Сътресения в БСП и избор на нов председател
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: