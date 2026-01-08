Евростат: България е сред страните с най-ниска безработица

© През ноември 2025 г. сезонно коригираното ниво на безработица в еврозоната е било 6,3%, което е спад от 6,4% през октомври 2025 г. и е нараснало от 6,2% през ноември 2024 г.



Нивото на безработица в ЕС е било 6,0% през ноември 2025 г., стабилно в сравнение с октомври 2025 г. и е нараснало от 5,8% през ноември 2024 г. Тези данни са публикувани от Евростат.



Безработицата в България е 3,5% през ноември, месец по-рано е била 3,6 на сто. Страната ни е сред държавите с най-добри показатели. За сравнение – безработицата във Финландия и Испания за същия период надвишава 10%.



Евростат изчислява, че 13,225 милиона души в ЕС, от които 10,937 милиона в еврозоната, са били безработни през ноември 2025 г.



В сравнение с октомври 2025 г. безработицата е намаляла с 97 хиляди в ЕС и със 71 хиляди в еврозоната.



В сравнение с ноември 2024 г. безработицата се е увеличила с 416 хиляди в ЕС и с 253 хиляди в еврозоната.



Младежка безработица



През ноември 2025 г. 2,923 милиона млади хора (под 25 години) са били безработни в ЕС, от които 2,318 милиона са били в еврозоната. Безработните млади хора у нас през ноември са били 12,6%.



През ноември 2025 г. нивото на младежка безработица е било 15,1% в ЕС, което е спад от 15,2% през предходния месец, и 14,6% в еврозоната, което също е спад от 14,8% през октомври 2025 г.



В сравнение с октомври 2025 г. младежката безработица е намаляла с 44 хиляди в ЕС и с 42 хиляди в еврозоната.



В сравнение с ноември 2024 г. младежката безработица се е увеличила с 24 хиляди в ЕС и с 11 хиляди в еврозоната.



Безработица по пол



През ноември 2025 г. нивото на безработица при жените в ЕС е било 6,2%, а нивото на безработица при мъжете е било 5,8%, като и двете стойности са стабилни в сравнение с предходния месец. В еврозоната нивото на безработица при жените е било 6,5%, което е спад от 6,6% през октомври 2025 г., а нивото на безработица при мъжете е било 6,1%, като е стабилно в сравнение с предходния месец.