ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Европрокуратурата погна българин заради обществена поръчка за 151 000 евро
Случаят се отнася до обществена поръчка, обявена от Националната агенция по заетостта на България за доставка на офис мебели за нуждите на агенцията по заетостта, финансирана по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси“ 2014–2020 г.
Според разследването, подсъдимият, като представител на фирма, е предоставил невярна информация за предишния опит на фирмата, за да се класира за участие в търга. В резултат на това фирмата е получила договора през март 2020 г. на стойност около 151 000 евро (296 000 лева), от които приблизително 128 700 евро (252 000 лева) са дошли от бюджета на ЕС.
Ако бъде признат за виновен, този подсъдим може да бъде изправен пред до осем години лишаване от свобода.
Всички засегнати лица се считат за невинни, докато не бъдат доказани противното в компетентните български съдилища.
Европейската прокуратура е независимата прокуратура на Европейския съюз. Тя отговаря за разследването, наказателното преследване и повдигането на обвинения за престъпления срещу финансовите интереси на ЕС.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Александър Бубия: В България минималната заплата е 550 евро, в Ни...
13:06 / 22.09.2025
Тежко криминално престъпление в Родопите, полицията не казва какв...
12:51 / 22.09.2025
Синоптик: Промяната във времето е близо
13:08 / 22.09.2025
Държавата се споразумя с трите мобилни оператора
12:19 / 22.09.2025
Борисов честити Деня на независимостта на българите
11:38 / 22.09.2025
Слави Трифонов: Не знам дали българите осъзнават това
11:39 / 22.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Подобно нещо скоро не бяха хващали в Пловдивско
17:56 / 20.09.2025
Октомври ще е златен за някои от нас, парите идват неочаквано
13:01 / 20.09.2025
По времето на Бай Тошо колбасите са имали срок на годност 2-3 дни
13:49 / 21.09.2025
Брад Пит рухна на снимачната площадка
18:02 / 20.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS