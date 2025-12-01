ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Европрокуратурата обвини бившия кмет на Варна Иван Портних
Четиримата са обвинени във фалшифициране на официални документи и предоставяне на невярна информация с цел незаконно получаване на 3,4 милиона евро от европейски и национални средства за проект, насочен към подобряване на инфраструктурата на предполагаемо рибарско пристанище в покрайнините на Варна, подаден от Общината на града (бенефициент). Според разследването обаче такова пристанище не е съществувало към момента на подаване на заявлението за финансиране.
Въз основа на доказателствата, парцелите земя, включени в заявлението като съществуващо пристанище, всъщност са регистрирани в кадастралния план на Варна като скали, пясък и друг вид сгради. Разследването показа, че бенефициентът е сглобил няколко понтона като плаващи кейове, с единствената цел да регистрира обекта като съществуващо пристанище. С помощта на длъжностни лица от Изпълнителна агенция "Морска администрация“, парцелите в крайна сметка са регистрирани като пристанище.
Очакваните щети за бюджета на ЕС са приблизително 2,8 милиона евро (5 603 035,97 лева), с допълнителни очаквани щети за националния бюджет от 675 475 евро (1 321 115,78 лева).
Ако бъдат признати за виновни, бившият кмет и бившият губернатор са изправени пред присъди от две до осем години лишаване от свобода. Останалите обвиняеми са изправени пред до пет години лишаване от свобода. Съдът може също така да забрани на обвиняемите да заемат определени държавни или обществени длъжности.
Случаят е докладван за първи път на Европейската прокуратура от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), след съмнения за възможни сериозни нередности и измами. OLAF също така е оказала подкрепа на разследването. Главна дирекция "Национална полиция“ - София (ГДНП) е провела допълнителни разследващи действия.
Всички замесени лица се считат за невинни, докато не бъдат доказани от компетентните български съдилища.
EPPO е независима прокуратура на Европейския съюз. Тя е отговорна за разследването, наказателното преследване и повдигането на обвинения за престъпления срещу финансовите интереси на ЕС.
Коментари (2)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 1 ч. и 59 мин.
-1
преди 2 ч. и 29 мин.
-1
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
В тази патрулка е загинал нищо неподозиращият полицай
13:13 / 01.12.2025
Кола буквално влетя в заведение на паркинг на "Лидл"
12:35 / 01.12.2025
Голяма наша банка с промени от 31 декември до 2 януари заради евр...
12:46 / 01.12.2025
Политолог: Бюджетът беше просто поводът, а не истинската причина ...
11:51 / 01.12.2025
Строителен предприемач: Има реална възможност цените на жилищата ...
11:03 / 01.12.2025
Алибегов: Нищо не налагаше това поскъпване, всичко е 100% спекула...
10:14 / 01.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Уведомление от "УниКредит Булбанк": Промени при онлайн банкирането
15:57 / 29.11.2025
Днес става на 70: Родена е в Бургас, обичат я хиляди - дори и в Гърция
09:24 / 29.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS