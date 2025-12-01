ИЗПРАТИ НОВИНА
Европрокуратурата обвини бившия кмет на Варна Иван Портних
Автор: Вилислава Ветренска 14:12
©
Европейската прокуратура (EPPO) в София (България) внесе днес обвинителен акт срещу бившия кмет Иван Портних и бившия областен управител на Варна Стоян Пасев, както и срещу две длъжностни лица от Изпълнителна агенция "Морска администрация“, за измама, свързана с реконструкцията на несъществуващо рибарско пристанище.

Четиримата са обвинени във фалшифициране на официални документи и предоставяне на невярна информация с цел незаконно получаване на 3,4 милиона евро от европейски и национални средства за проект, насочен към подобряване на инфраструктурата на предполагаемо рибарско пристанище в покрайнините на Варна, подаден от Общината на града (бенефициент). Според разследването обаче такова пристанище не е съществувало към момента на подаване на заявлението за финансиране.

Въз основа на доказателствата, парцелите земя, включени в заявлението като съществуващо пристанище, всъщност са регистрирани в кадастралния план на Варна като скали, пясък и друг вид сгради. Разследването показа, че бенефициентът е сглобил няколко понтона като плаващи кейове, с единствената цел да регистрира обекта като съществуващо пристанище. С помощта на длъжностни лица от Изпълнителна агенция "Морска администрация“, парцелите в крайна сметка са регистрирани като пристанище.

Очакваните щети за бюджета на ЕС са приблизително 2,8 милиона евро (5 603 035,97 лева), с допълнителни очаквани щети за националния бюджет от 675 475 евро (1 321 115,78 лева).

Ако бъдат признати за виновни, бившият кмет и бившият губернатор са изправени пред присъди от две до осем години лишаване от свобода. Останалите обвиняеми са изправени пред до пет години лишаване от свобода. Съдът може също така да забрани на обвиняемите да заемат определени държавни или обществени длъжности.

Случаят е докладван за първи път на Европейската прокуратура от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), след съмнения за възможни сериозни нередности и измами. OLAF също така е оказала подкрепа на разследването. Главна дирекция "Национална полиция“ - София (ГДНП) е провела допълнителни разследващи действия.

Всички замесени лица се считат за невинни, докато не бъдат доказани от компетентните български съдилища.

EPPO е независима прокуратура на Европейския съюз. Тя е отговорна за разследването, наказателното преследване и повдигането на обвинения за престъпления срещу финансовите интереси на ЕС.







-1
 
 
Името е ясно - Имам Потник и бившия областен - Стоян Пасев :-)))))
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

