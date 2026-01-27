ЗАРЕЖДАНЕ...
|Европол: Трафикът на кокаин е достигнал безпрецедентни нива
Европол твърди, че трафикът на кокаин към Европа е достигнал безпрецедентни нива, подтикнат от рекордното производство в Южна Америка и нарастващото търсене в ЕС. Докато преди големите пратки пристигаха главно през пристанища като Антверпен и Ротердам, сега контрабандистите разнообразяват както маршрутите, така и методите си.
Според доклада, наркотиците все по-често се превозват в открито море с по-малки плавателни съдове, пътуващи към Западна Африка. Оттам пратките се доставят с моторни лодки до Канарските острови или южна Испания, по-конкретно Андалусия. Престъпните групировки използват и специално проектирани подводници.
През март 2025 г. властите заловиха високоскоростна подводница близо до Азорските острови, превозваща 6,5 тона кокаин.
Европол предупреждава, че може да е само въпрос на време, преди напълно автономни кораби, натоварени с кокаин, да прекосят Атлантическия океан без екипаж на борда. Дронове и хелиеви балони вече се използват за контрабанда на стоки през границите. Правоприлагащите органи са загрижени, че технологичните иновации правят комуникациите между престъпниците по-чести и все по-криптирани.
Усъвършенстване в техниките за прикриване
Докладът подчертава и използването на усъвършенствани техники за прикриване на наркотичните вещества. Кокаинът се "измива“ химически в текстилни изделия, пластмаси или хранителни продукти, или се скрива в промишлени машини или под корпусите на кораби. "Тези методи правят откриването с скенери, кучета-следотърсачи и криминалистични тестове изключително трудно“, заяви Европол.
В края на доклада Европейската полицейска организация отбелязва, че престъпните мрежи може да започнат да се насочват към нови пазари. Цената на едро на кокаина в страни като Белгия и Нидерландия спада рязко поради свръхпредлагане, което кара трафикантите да търсят други пазари.
